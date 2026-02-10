Política

¿A quién benefició la reducción del abstencionismo en las elecciones?

El abstencionismo se redujo en todo el país, pero con más fuerza en los cantones que se inclinaron abrumadoramente por una de las tendencias

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Convención del partido PPSO de la candidata Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
La reducción del abstencionismo en las elecciones del 2026 en Costa Rica benefició a la oficialista Laura Fernández. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026abstencionismocantonesTSE
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.