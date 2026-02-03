La oposición obtuvo más votos que Laura Fernández en la GAM, pero ella arrasó en las costas de forma descomunal

Laura Fernández resultó electa en primera ronda de las Elecciones 2026 en Costa Rica. Obtuvo un apoyo masivo fuera de la GAM. Foto:

Las cuatro agrupaciones políticas que conformarán el próximo bloque de oposición obtuvieron más votos que la presidenta electa Laura Fernández en la Gran Área Metropolitana (GAM). Sin embargo, ella arrasó en las costas, lo que le permitió ganar con holgura en primera ronda.

En los 31 cantones que conforman la GAM, los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC) captaron 728.058 votos para en las papeletas presidenciales, frente a los 566.625 de Pueblo Soberano (PPSO).

En la Fuente de la Hispanidad, usual epicentro de concentraciones en la GAM, fue usual ver numerosas banderas de partidos de oposición al gobierno, al final de la campaña. (Henry Campos/Cortesía)

El liberacionista Álvaro Ramos, por sí solo, quedó muy cerca de Laura Fernández en el centro del país, con solo 24.774 sufragios de diferencia (541.851 votos frente a 566.625).

Barrida descomunal en las costas

Sin embargo, la barrida de Fernández en las costas fue descomunal. En un cantón, el sureño Buenos Aires de Puntarenas, obtuvo el 70% de los votos, por ejemplo.

La presidenta electa ganó con holgura en los 54 cantones que componen esta parte del país. Esa tendencia impulsó que el PPSO se impusiera con contundencia en los comicios del 1.° de febrero.

Fuera de la GAM, la diferencia fue tal que Pueblo Soberano obtuvo 20 veces más votos que la Coalición y el Frente Amplio. Además, duplicó en apoyo al PLN y recibió 21 veces más sufragios que la Unidad.

Fernández obtuvo 621.344 votos en las costas: seis de cada diez votantes se inclinaron por ella, mientras que solo tres de cada diez lo hicieron por el bloque de oposición que estará en la próxima Asamblea Legislativa.

Estos cuatro partidos recibieron 370.054 en estas partes del país.

Fernández arrasó en las provincias de Puntarenas, Limón y Guanacaste, donde ganó en todos los cantones, mientras que en Alajuela únicamente perdió en Zarcero, lo que generó un amplio margen de ventaja en estas regiones.

Margen más estrecho

En San José y Heredia, donde hay 22 cantones que forman parte de la GAM, Fernández también obtuvo la ventaja, pero por un margen más estrecho.

En la capital, el PPSO recibió 343.221 votos, seguido del PLN con 315.226. La diferencia fue de 27.995. En Heredia, fue más corta, de solo 10.805.

En estas dos provincias, la oposición, como bloque, recibió un mayor apoyo que el oficialismo, aunque en el cómputo individual el partido con más votos sumó fue el PPSO.

Solo en la provincia de Cartago, la presidenta electa no ganó en cantidad de votos. El mayor apoyo lo recibió el candidato del PLN, aunque la diferencia fue de únicamente 9.073 sufragios.

Fernández obtuvo la Presidencia de la República con el 48,30% de los votos. En total, recibió 1.191.727 sufragios, superando a Ramos, quien alcanzó el 33,44%, es decir, 825.041 votos, según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el 96,87% de las mesas escrutadas.

El PPSO registró un quiebre de voto bajo, cercano al 8%, con 92.292 votos menos para la Asamblea Legislativa (1.075.677 en total) que para la Presidencia, lo que le permitirá contar con la fracción más grande desde 1982. En total, el oficialismo dispondrá de 31 de las 57 curules posibles.

PPSO arrasa en 24 cantones

En 24 cantones —todos fuera de la GAM— la presidenta electa arrasó, al recibir más del 60% de los votos válidos. El PLN ocupó el segundo lugar, pero con un apoyo drásticamente menor.

En Buenos Aires, Pueblo Soberano obtuvo el 70,24% de los votos, con 13.437 votos, mientras que el PLN quedó muy por detrás, con 2.988 sufragios.

Este apoyo masivo al oficialismo también se extendió a los cantones de Puerto Jiménez (69,9%), Guácimo (69,3%), Osa (68%), Pococí (67,5%), Sarapiquí (67,3%), Garabito (67,3%) y Quepos (67,3%), entre otros.

Si el umbral se amplía por encima del 51%, la cifra sube a 44 cantones. El PPSO alcanzó ese nivel en 42 cantones de las costas y Alajuela y Poás, en la GAM.

Mayor abstención

En el centro del país, el promedio de abstencionismo fue del 24,6%, casi 10 puntos porcentuales (p. p.) menos que fuera de esta región, donde el 34,6% de los electores no salió a votar.

Fuera del área metropolitana, se encuentran los cantones con el abstencionismo más bajo y más alto.

Por un lado, Zarcero registró la participación más alta. Apenas el 17,2% de los votantes no asistió a las urnas.

Por el contrario, Talamanca presentó el abstencionismo más alto, con el 49,36%. Casi cinco de cada diez electores no acudieron a votar. De haberse mantenido la tendencia del voto y de haber sido mayor la participación fuera de la GAM, la victoria de Fernández habría sido aún más amplia.

En el área metropolitana, Flores tuvo la participación más alta, con un abstencionismo del 19,53%, mientras que en Alajuelita y San José se registraron los porcentajes más elevados, con el 33,14% y el 29,84%, respectivamente.

Al tratarse de un promedio, el porcentaje puede verse influido por los valores extremos. Por ejemplo, en una misma región pueden coexistir cantones con niveles de abstencionismo del 40% y otros con 25% o menos.

A nivel nacional, el abstencionismo fue del 30,9%, su nivel más bajo desde el 2014.

El corte utilizado para este artículo fue divulgado por el TSE a las 12 p. m. de este lunes 2 de febrero. Esto contempla 6.930 mesas escrutadas, es decir, el 96,87% del total de las juntas receptoras de votos. Únicamente se tomaron en cuenta los votos emitidos en el país.