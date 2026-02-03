Política

La oposición obtuvo más votos que Laura Fernández en la GAM, pero ella arrasó en las costas de forma descomunal

La presidenta electa alcanzó a recibir un 70% de los votos válidos en un cantón ubicado fuera de la GAM

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero y Luis Enrique Brenes
Convención del partido PPSO de la candidata Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
Laura Fernández resultó electa en primera ronda de las Elecciones 2026 en Costa Rica. Obtuvo un apoyo masivo fuera de la GAM. Foto: (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezPPSOPLNElecciones 2026TSE
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.