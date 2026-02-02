Pueblo Soberano celebra y el resto queda en silencio: Así vivió la Hispanidad los resultados

Simpatizantes de Pueblo Soberano celebran en la Fuente de la Hispanidad.

Miles de costarricenses que se encuentran reunidos en la Fuente de la Hispanidad recibieron los primeros datos del Tribunal Supremo de Elecciones mediante una pantalla gigante donde conocerían los resultados del futuro presidencial de Costa Rica.

Poco después de las 9 p. m., los asistentes conocieron los resultados. Al inicio, las personas celebraban y gritaban al unísono “Fuera Chaves”; sin embargo, al confirmarse las cifras, el silencio fue total.

Según los datos provisionales, con 2.228 juntas procesadas , Fernández, del partido Pueblo Soberano, supera a Álvaro Ramos, quien registra un 30,05%. Les siguen Claudia Dobles con 3,9% y Ariel Robles con 3,2%.

Costarricenses en la Fuente de la Hispanidad reaccionaron al anuncio del TSE del primer conteo de votos

Los presentes recibieron el informe como un balde de agua fría; además, empezó a llover, lo que motivó el retiro de los simpatizantes de partidos como Liberación Nacional, Coalición Agenda Ciudadana y Frente Amplio del lugar.

Por otro lado, los simpatizantes del partido Pueblo Soberano agitan banderas y arman una fiesta en el lugar.