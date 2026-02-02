Política

Pueblo Soberano celebra y el resto queda en silencio: Así vivió la Hispanidad los resultados

La candidata Laura Fernández ha ganado el 53% del padrón electoral escrutado

Por Fiorella Montoya
01/02/2026/ así está el ambiente en la La Fuente de la Hispanidad previo a los resultados en la contienda electoral / foto John Durán
Simpatizantes de Pueblo Soberano celebran en la Fuente de la Hispanidad. (John Durán)







Elecciones 2026Fuente de la Hispanidad
