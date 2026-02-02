Resultados de elecciones en Costa Rica 2026: TSE anunciará los primeros datos a las 8:45 p.m.

Los primeros resultados provisionales se darán a conocer a partir de las 8:45 p. m. Esto incluye información de 7.154 juntas receptoras de votos en 2.103 centros de votación. En estas destacan las de 49 consulados en 42 países.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene prevista la sesión solemne a partir de esa hora. A partir de las 8:45 p. m., usted podrá seguir en nacion.com los resultados de las elecciones Costa Rica 2026, en los que se define al próximo presidente de la República.

Además, podrá conocer cómo quedó la votación en cada una de las siete provincias, los 84 cantones y los 492 distritos. Así como en los centros de votación en el extranjero, según el país donde se recibieron los sufragios. En cada caso vendrán los primeros tres lugares.