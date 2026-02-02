EN VIVO

Resultados de elecciones en Costa Rica 2026: TSE anunciará los primeros datos a las 8:45 p.m.

Siga aquí los resultados de las elecciones 2026, en los que se define al próximo presidente de la República de Costa Rica

Por Kattia Bermúdez
    Los primeros resultados provisionales se darán a conocer a partir de las 8:45 p. m. Esto incluye información de 7.154 juntas receptoras de votos en 2.103 centros de votación. En estas destacan las de 49 consulados en 42 países.








