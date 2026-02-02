Claudia Dobles luego de resultados electorales: ‘No vamos a permitir que se dañe a Costa Rica’

Claudia Dobles dio su discurso al conocer los resultados de las elecciones en el Mercadito de La California.

Claudia Dobles, candidata a la República y nueva diputada electa por la Coalición Agenda Ciudadana, emitió su primer discurso tras los resultados electorales de este domingo. Con un llamado enérgico a las fuerzas democráticas, la legisladora reconoció que el resultado fue inesperado pero afirmó que buscará alianzas políticas para defender la institucionalidad de Costa Rica.

En sus palabras, expresó un agradecimiento para el movimiento político. “Logramos formar un movimiento político que le dio esperanza a miles de costarricenses, que nos recordó que en Costa Rica es más lo que nos une entre las fuerzas democráticas”, inició.

Además, con un claro llamado, afirmó: “A partir de hoy y mañana hago un llamado a todas las fuerzas democráticas para que unamos esfuerzos; no habrá ninguna base antidemocrática ni autoritaria en este país... No vamos a permitir que se dañe a Costa Rica".

Mientras sus simpatizantes aplaudían y gritaban, dijo que buscará los mecanismos para juntar fuerzas con otros movimientos políticos. Esto debido a que podría afrontar su gestión como única diputada de su partido en la Asamblea Legislativa y deberá establecer alianzas.

“Vamos a defender la democracia en la Asamblea y en la calle de ser necesario. La patria se defiende todos los días y la lucha continúa ahora más que nunca. Tenemos que unirnos a defender este país... es el momento de que se reconfigure y haga un bloque democrático que defienda esta patria”, dijo en el discurso.

Finalizó haciendo un llamado a tomar fuerza, respirar y continuar defendiendo a Costa Rica.