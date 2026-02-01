Política

Elecciones 2026: Costa Rica asiste a las urnas con el gran reto de disminuir el abstencionismo

Más de 3 millones de costarricenses son llamados a escoger entre 20 aspirantes a ocupar la silla presidencial por los siguientes cuatro años

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
03/04/2022 ELECCIONES COSTA RICA 2022 SEGUNDA RONDA. Villas de Ayarco, La Unión. El expresidente José María Figueres, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), acompañó a su esposa, Cinthya Berrocal, quien votó en la escuela de la localidad.
Un total de 3.731.788 personas están llamadas a las urnas. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Abstencionismo
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.