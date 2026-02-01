Elecciones 2026: Costa Rica asiste a las urnas con el gran reto de disminuir el abstencionismo

Un total de 3.731.788 personas están llamadas a las urnas.

La población costarricense celebra una vez más la fiesta democrática en las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo.

Un total de 3.731.788 personas están llamadas a las urnas, lo que representa un aumento del 4,3% con respecto a hace cuatro años, y en la papeleta encontrarán 20 candidatos que pretenden ocupar la silla presidencial de Zapote del 8 de mayo próximo al 8 de mayo del 2030.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) imprimió una papeleta por votante para presidencia y vicepresidencias, y 3.664.518 para diputaciones (una cantidad menor, porque el voto en el extranjero no elige congresistas), para un total de 7.396.306 papeletas.

Los primeros resultados provisionales se darán a conocer este mismo domingo a las 8:45 p. m. Esto incluye información de 7.154 juntas receptoras de votos (JRV) en 2.103 centros de votación.

Como lo establece el artículo 138 de la Constitución Política, quien obtenga un 40% de los votos válidos ganará la presidencia de la República. Los sufragios en blanco y nulos, aunque cuentan para la estadística de votos emitidos, no se suman entre los votos válidos y, por lo tanto, no influyen en el umbral del 40%.

Si nadie alcanza ese porcentaje, el domingo 5 de abril, el TSE abrirá las urnas otra vez para escoger al nuevo mandatario entre las dos opciones más votadas, escenario que ha ocurrido cuatro veces en la historia de Costa Rica y, de forma consecutiva, en los tres últimos comicios.

En orden de aparición en la papeleta, los aspirantes son:

Walter Hernández Juárez, Partido Justicia Social Costarricense

Luz Mary Alpízar Loaiza, Partido Progreso Social Democrático

Boris Molina Acevedo, Partido Unión Costarricense Democrática

Natalia Díaz Quintana, Partido Unidos Podemos

Fernando Zamora Castellanos, Partido Nueva Generación

Marco Rodríguez Badilla, Partido Esperanza y Libertad

David Hernández Brenes, Partido de la Clase Trabajadora

Ana Virginia Calzada Miranda, Centro Democrático y Social

Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana

Fabricio Alvarado Muñoz, Partido Nueva República

Ronny Castillo González, Partido Aquí Costa Rica Manda

Eliécer Feinzaig Mintz, Partido Liberal Progresista

Laura Fernández Delgado, Partido Pueblo Soberano

José Aguilar Berrocal, Partido Avanza

Claudio Alpízar Otoya, Partido Esperanza Nacional

Álvaro Ramos Chaves, Partido Liberación Nacional

Douglas Caamaño Quirós, Partido Alianza Costa Rica Primero

Luis Amador Jiménez, Partido Integración Nacional

Ariel Robles Barrantes, Frente Amplio

Juan Carlos Hidalgo Bogantes, Partido Unidad Social Cristiana

Este es el orden de la papeleta presidencial 2026. (La Nación/Canva)

Las mismas 20 agrupaciones aparecerán en la papeleta para escoger a los 57 diputados que conformarán la Asamblea Legislativa durante el nuevo cuatrienio, además de los partidos provinciales Anticorrupción Costarricense (PACO) y Compatriotas en San José, Actuemos Ya en Cartago y Unión Guanacasteca (PUG) en Guanacaste.

Eso sí, la fiesta se vive con la gran responsabilidad de revertir la tendencia del abstencionismo, el cual alcanzó su punto histórico más alto en las elecciones del 2022, con un 40%.

Las consecuencias del abstencionismo fueron advertidas por la Universidad de Costa Rica (UCR) a través de su plataforma UCR Electoral, la cual señaló que, en las primeras rondas recientes, apenas entre el 10% y el 20% de los electores votaron por los gobiernos que han llegado al poder.

Por ejemplo, en el 2022, el eventual presidente Rodrigo Chaves, entonces candidato por el Partido Progreso Social Democrático (PPSO), accedió a segunda vuelta con 351.453 votos, lo que representó un 10% del padrón.

En el 2018, Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC), pasó al balotaje con 464.474 votos, un 14% del padrón electoral. En aquel momento, el abstencionismo fue del 34%.

Participación joven

Es un padrón joven, pues el 44% son personas de 18 a 39 años, según reveló el TSE. A ese grupo se sumaron 131.403 nuevos electores, nacidos entre el 5 de febrero del 2006 y el 1.° de febrero del 2008.

De estos nuevos votantes, 65 jóvenes cumplirán 18 años el propio día de las elecciones (32 hombres y 33 mujeres) y, de la cifra total, 24.675 quedaron fuera del padrón, pues a la fecha de cierre no solicitaron su cédula de identidad.

Según datos del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), de la Universidad Nacional (UNA), el grupo de edad más joven (de 18 a 34 años) es el más pequeño de los abstencionistas, pero también es el más pequeño entre la gente que está totalmente convencida de ir a votar.

Solo tres de cada cinco adultos jóvenes están totalmente convencidos de ir a las urnas.

Voto exterior

El TSE también despliega su logística a nivel mundial, pues 67.620 costarricenses se inscribieron para votar en el exterior, en 49 consulados habilitados en 42 países, donde se instalarán 91 juntas receptoras de votos.

Los consulados con mayor cantidad de electores inscritos son Nueva York (19.100), Miami (7.547), Los Ángeles (6.138) y Atlanta (4.906). Por su parte, los consulados con menos votantes inscritos se ubican en India (23), Turquía (19), Kenia (15), Indonesia (13) y Jamaica (11).

Los países con más costarricenses inscritos son Estados Unidos (44.580), España (2.688), Canadá (2.132), Nicaragua (2.094), Panamá (1.950) y México (1.742).

Otras particularidades del padrón son las 10.730 personas registradas en cárceles, 2.743 en hogares de larga estancia, 44.181 en zonas indígenas, 72 en el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol) y 16 en la isla del Coco.