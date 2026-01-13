Elecciones 2026: ¿Ya sabe dónde va a votar? Le contamos cómo averiguarlo

Las elecciones de 2026 también tendrán expuesto el padrón electoral por fuera de cada junta receptora de votos, con lo que usted podrá buscar su nombre antes de ingresar.

Si usted todavía no sabe dónde votará el próximo 1.° de febrero en las Elecciones 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) habilitó en su sitio web una herramienta para averiguar cuál será el centro de votación, junta receptora de votos (popularmente conocida como “mesa”) y su número de elector.

Usted solo debe ingresar a la dirección https://www.tse.go.cr/dondevotar/. Allí, el sistema le solicitará su número de cédula.

Así se ve la imagen en el sitio web del TSE donde usted puede ver dónde votar. (Captura de pantalla/sitio web TSE)

Una vez que usted ingrese ese dato se le desplegará un recuadro donde se verá su nombre completo, la provincia, cantón y distrito electoral correspondiente y el centro de votación (normalmente una escuela o colegio).

Además, se dará la dirección del centro de votación, el número de mesa donde votará y su número de elector. Conocer su número de elector le permitirá agilizar el proceso, pues a los miembros de mesa les será más sencillo ubicarlo en el padrón fotográfico para entregarle las papeletas.

Un total de 3.731.788 costarricenses tendrán la posibilidad de elegir presidente, vicepresidentes y diputados. Ellos conforman el padrón electoral final y definitivo.

Estas personas tendrán en sus manos la elección de uno de los 20 candidatos presidenciales y de los diputados de su provincia.

Hay 67.270 votantes inscritos en el extranjero: 33.580 hombres y 33.690 mujeres. Estos electores solo participarán para decidir presidente y vicepresidentes, porque los diputados están ligados a una de las siete provincias y solo son votados por los residentes en cada una de ellas.