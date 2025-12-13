Política

Un electorado muy cambiado elegirá al octavo gobierno de este siglo: radiografía del padrón para elecciones 2026

‘La Nación’ analizó las edades de los padrones electorales entre 2002 y 2026. Conozca cuáles son los grandes cambios y cómo se perfila el de la próxima elección de febrero.

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
convención interna del partido Frente Amplio
La edad más común del votante para las elecciones del 2026 es 40 años, 20 años más que en 2002. El grupo de edad con más crecimiento es el de 50 a 64 años. Foto: (JONATHAN JIMENEZ FLORES/Jjiménez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Padrón electoralEnvejecimiento poblacional
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.