Política

Elecciones 2026: 3,7 millones de costarricenses podrán votar en febrero. Esta es la radiografía del padrón

Tribunal Supremo de Elecciones dio los datos de cómo serán los electores para este periodo

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Vista de una calle en el centro de San José, Costa Rica, con gran afluencia de personas y actividad comercial
El padrón electoral está compuesto por los costarricenses mayores de edad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Padrón electoralTribunal Supremo de Elecciones
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.