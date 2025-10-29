Política

Así quedó el orden de la papeleta para las elecciones 2026: vea dónde está cada candidato

El Tribunal Supremo de Elecciones efectuó este miércoles la rifa que define posición de partidos políticos en papeletas para presidencia y diputaciones

Por Irene Rodríguez y Cristian Mora
Orden papeleta presidencial 2026
Este es el orden de la papeleta presidencial 2026. (La Nación/Canva)







