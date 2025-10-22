Encuesta del CIEP prevé una Asamblea Legislativa más dividida: tres partidos captan mayores apoyos

La pugna por la Asamblea Legislativa es más impredecible que la carrera presidencial.

La conformación de la próxima Asamblea Legislativa se perfila igual o más fragmentada que la actual, según la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

A cuatro meses de los comicios, el estudio revela un panorama de dispersión en las preferencias partidarias y un alto nivel de indecisión, especialmente en Guanacaste, Limón y Cartago, lo que anticipa un Congreso con múltiples fuerzas políticas en disputa.

Esta situación se genera porque entre las personas que ya han decidido votar, el 60% aún se muestra indeciso, cifra superior al 55% registrado para la elección presidencial.

Los respaldos que registran los partidos en cuanto a la intención de voto de los diputados hasta el momento, son muy bajos. Si bien el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) encabeza las preferencias de voto, el respaldo es del 14%. Le sigue Liberación Nacional (PLN) con el 8% y Frente Amplio con un 6%.

La Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026 está conformada por seis partidos, a los que se suman siete diputados independientes, un grupo que supera la representación de tres de las fuerzas políticas presentes (Liberal Progresista, Frente Amplio y Nueva República).

¿De donde provienen los apoyos?

En el caso de Pueblo Soberano, sus principales respaldos se concentran en la periferia del país, mientras que Cartago es la provincia donde registra menor apoyo.

Liberación Nacional concentra su fuerza en el Valle Central, Puntarenas y Limón, siendo Guanacaste la provincia donde registra menor aceptación.

Por su parte, el Frente Amplio (FA) concentra su apoyo en San José, Cartago y Heredia, mientras que en Guanacaste y Limón no recibió menciones en la encuesta del CIEP.

Si bien el estudio también incluye el apoyo al Partido Acción Ciudadana (PAC), esta agrupación competirá en la contienda de 2026 bajo la bandera de la Coalición Agenda Ciudadana.

El PAC tiene su mayor respaldo en Heredia, y al igual que como fue en los dos períodos en los que estuvo al frente del gobierno, no obtiene apoyo en las provincias fuera del Valle Central.

Finalmente, en el caso del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), su mayor apoyo proviene de Alajuela, con menor aceptación en el resto del país.

¿Quiebre del voto?

El 70% de las personas consultadas expresaron que lo ideal es votar por un mismo partido en las papeletas presidencial y legislativa.

En menor medida, el 30% expresó su intención de “quebrar el voto”, eligiendo un partido para la Presidencia y otro diferente para la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el CIEP, estos resultados podrían reflejar una inclinación hacia el voto alineado, buscando coherencia entre Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo, un sector importante del electorado muestra interés en diferenciar su decisión entre candidaturas presidenciales y listas legislativas, lo que apunta a una mayor selectividad en su forma de votar.