Encuesta del CIEP: no hay un favorito para elecciones del 2026; candidatos reciben bajos apoyos

Con un 57% de indecisos y apoyos dispersos entre los aspirantes, estudio advierte que cualquier resultado electoral es posible en una contienda marcada por la volatilidad y la incertidumbre

Por Lucía Astorga

A menos de cinco meses para las elecciones del 1.° de febrero del 2026, la mayoría de los costarricenses no sabe por quien votar, ningún candidato presidencial recibe claros apoyos. Así lo reveló la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este miércoles.








