Consulte aquí los programas de gobierno de los 20 candidatos presidenciales

Estos son los 20 candidatos a presidente de Costa Rica

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) publicó la lista con los programas de gobierno de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 2026.

En orden alfabético, puede ingresar al plan de cada uno tocando el nombre respectivo:

José Aguilar Berrocal

Claudio Alpizar

Luz Mary Alpízar

Fabricio Alvarado

Luis Amador

Douglas Caamaño

Ana Virginia Calzada

Ronny Castillo

Natalia Díaz

Claudia Dobles

Eliécer Feinzaig

Laura Fernández

David Hernández

Walter Hernández

Juan Carlos Hidalgo

Boris Molina

Álvaro Ramos

Ariel Robles

Marco Rodríguez

Fernando Zamora