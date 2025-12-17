¿Cuál candidato piensa como yo? Haga este quiz electoral y descubra sus coincidencias con cada aspirante

De cara a las elecciones del 2026, responda el siguiente quiz con 20 preguntas para descubrir cuáles candidatos coinciden más con usted y en cuáles temas.

La Nación buscó a los 20 candidatos presidenciales para hacerles las mismas preguntas, con el fin de elaborar un producto digital que permita a los ciudadanos conocer líneas de pensamiento de quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República.

Una vez que el usuario termina el quiz, el sistema le responde mostrándole el porcentaje de coincidencia que tiene con cada uno de los aspirantes, con base en las preguntas utilizadas en el ejercicio.

18 candidatos aceptaron la invitación. Únicamente no participaron Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); y Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR).

Este quiz tiene la particularidad de que no solo permite conocer el porcentaje de coincidencias con cada postulante, sino que el usuario también puede observar cuáles fueron las respuestas de los aspirantes a cada una de las preguntas.

Las consultas versan sobre seguridad, transporte público, minería, condiciones laborales, educación y derechos humanos, entre otros.

Además, el sistema muestra anotaciones que varios de los candidatos hicieron para explicar sus respuestas.

Este servicio es totalmente gratuito y está colocado en la página www.nacion.com, con ocasión de la campaña electoral.