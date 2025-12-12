Debates del TSE: candidatos, fechas y horas

El 26 de noviembre hubo un debate presidencial enfocado en el sector educación. Las presentaciones de candidatos del TSE serán en enero.

Enero, el mes previo a las Elecciones de 2026 es un momento decisivo para elegir el voto. Por ello, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizará cuatro debates con cinco candidatos cada uno.

El TSE no los define como un debate formalmente, sino como presentación de las candidaturas en las que también habrá momentos de intercambio.

Según el Tribunal, el evento estará dividido en cuatro bloques. Cada noche se abordarán los mismos cuatro temas (con una pregunta diferente cada noche) y las respuestas deberán contener ¿qué harán? y ¿cómo lo concretarán?

Además, existirá espacio para interpelación entre los candidatos, previamente normada, y una sección donde una candidatura le pregunte a otra.

Estos debates realizarán el viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de enero, de 7 p. m. a 9 p. m., en el auditorio Francisco Sáenz Meza del TSE.

Cada día habrá cinco candidatos que se escogieron según la posición que ocupan en la papeleta electoral.

Viernes 9 de enero: Walter Hernández Juárez, del Partido Justicia Social Costarricense; Luz Mary Alpízar Loaiza, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Boris Molina Acevedo, del Partido Unión Costarricense Democrática; Natalia Díaz Quintana, del Partido Unidos Podemos; y Fernando Zamora Castellanos, del Partido Nueva Generación (PNG).

Sábado 10 de enero: Marco Rodríguez Badilla, del Partido Esperanza y Libertad; David Hernández Brenes, del Partido de los Trabajadores (PT); Ana Virginia Calzada Miranda, del Centro Democrático y Social; Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); y Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República.

Domingo 11 de enero: Ronny Castillo González, del Partido Aquí Costa Rica Manda; Eliézer Feinzaig Mintz, del Partido Liberal Progresista (PLP); Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza; y Claudio Alpízar Otoya, del Partido Esperanza Nacional.

Lunes 12 de enero: Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional (PLN); Douglas Caamaño Quirós, del Partido Unión Nacional; Luis Amador Jiménez, del Partido Integración Nacional (PIN); Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio (FA); y Juan Carlos Hidalgo Bogantes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Estos eventos se transmitirán por Canal 13 y Canal 15 los retransmitirá.

También podrán verse por el Facebook Live y en el canal de YouTube del organismo electoral.