Elecciones 2026: TSE recuerda fecha en que empieza la tregua navideña

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó este lunes las fechas del cronograma electoral de diciembre 2025, que marcan eventos importantes en la organización de las votaciones presidenciales y legislativas de cara a las elecciones de febrero del 2026. Entre las fechas clave, está la tregua navideña.
Elecciones 2026: diciembre
Lunes 1 de diciembre:
- Último día para que el programa electoral "Voto Costarricense en el Extranjero" se pronuncie acerca de las propuestas de locales donde podrán ser instaladas las juntas receptoras de votos en el extranjero y comunique lo resuelto.
- Se pueden retirar de exhibición las listas provisionales de electores.
- Vence el plazo para que los partidos informen a las juntas cantonales los nombres de sus delegados (propietarios y suplentes) para integrar las juntas receptoras de votos.
- Último día para que el programa electoral “Voto Costarricense en el Extranjero” se pronuncie sobre las personas propuestas por las agrupaciones políticas como miembros propietarios y suplentes en las juntas receptoras de votos que se instalarán fuera de Costa Rica.
Martes 2 de diciembre
- Inicia el periodo para que los partidos con candidaturas inscritas soliciten ante la Fuerza Pública la inscripción de nuevos locales o clubes políticos.
Jueves 4 de diciembre
- Último día para que la respectiva junta cantonal acoja las designaciones que hayan hecho los partidos políticos de los integrantes propietarios y suplentes de las juntas receptoras de votos y para que se publique el acuerdo en que se declaren integradas estas juntas, según el orden de la División Territorial Electoral
Martes 9 de diciembre
- Los candidatos presidenciales deben entregar al TSE su plan de medios para los mensajes navideños o informar si no publicarán este tipo de contenido.
Sábado 13 de diciembre
- Límite para que el TSE realice los nombramientos definitivos de los miembros de mesa.
Martes 16 de diciembre
- Inicia la veda navideña, que suspende hasta el 1.° de enero la propaganda política en medios y actividades proselitistas en lugares públicos.
- Solo se permiten tres mensajes navideños por cada candidatura presidencial, según reglamentación.
Miércoles 31 de diciembre
- Último día para que el Registro Civil imprima las listas definitivas de electores.