Elecciones 2026: TSE recuerda fecha en que empieza la tregua navideña

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó este lunes las fechas del cronograma electoral de diciembre 2025 , que marcan eventos importantes en la organización de las votaciones presidenciales y legislativas de cara a las elecciones de febrero del 2026 . Entre las fechas clave, está la tregua navideña .

Algunos de los candidatos presidenciales hablaron sobre el inicio de la campaña política, la representación del TSE y la beligerancia política.

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.