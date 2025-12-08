Encuesta de Idespo-UNA: Laura Fernández sube a 32,8% en intención de voto para elecciones 2026, persiste la alta indecisión (43,9%)

Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano, Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, Ariel Robles del Frente Amplio y Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana, se disputan la presidencia de la República en 2026.

Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), lidera la intención de voto rumbo a las elecciones nacionales de 2026 con un 32,8% de respaldo, entre la personas que manifiestan alguna posibilidad de acudir a las urnas. Esta cifra representa un aumento de 4,7 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, cuando registró un 28,1% en noviembre.

Así lo revela la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), presentada este lunes.

El estudio muestra también una alta proporción de votantes indecisos: el 43,9% de las personas consultadas dijo no tener aún definido su voto, cifra inferior al 52,4% registrado en noviembre.

En segundo lugar aparece Álvaro Ramos, aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), con un 6,6% de apoyo, por encima del 6,2% que registraba en la medición anterior.

Más atrás se ubican Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con un 5,2%, frente al 2,9% previo, y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), con un 3,7%, luego de haber marcado un 2,9%.

Noticia en desarrollo.