Claudia Dobles se convierte en el principal blanco de ataques en los debates ante la ausencia de Laura Fernández

Con la oficialista fuera de escena, los debates se han centrado en torno a la evaluación de administraciones pasadas y han perdido la confrontación directa con el Gobierno de turno

Por Lucía Astorga
Laura Fernández, candidata del PPSO, no ha estado presente en los debates presidenciales que se han realizado, lo que ha colocado a Claudia Dobles, aspirante de la CAC, como el foco de las críticas. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)







