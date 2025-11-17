Política

¿Laura Fernández participará en debates? Candidata responde

La aspirante presidencial de Pueblo Soberano (PPSO) no ha estado presente en los debates de las últimas semanas

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Laura Fernández, candidata presidencial del partido Pueblo Soberano (PPSO), respondió a las críticas de sus contrincantes por no asistir en las últimas semanas a varios debates entre aspirantes a la Presidencia de la República.
Laura Fernández, candidata del PPSO, aseguró que irá a debates estratégicos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Debates presidencialesLaura Fernández
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.