¿Laura Fernández participará en debates? Candidata responde

Laura Fernández, candidata presidencial del partido Pueblo Soberano (PPSO), respondió a las críticas de sus contrincantes por no asistir en las últimas semanas a varios debates entre aspirantes a la Presidencia de la República.

Consultada por La Nación, la aspirante negó haberse ausentado de debates, pese a que no acudió al organizado por la Universidad Nacional (UNA) el 5 de noviembre ni al convocado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) el 12 de noviembre.

Por el contrario, aseguró tener entre ocho y nueve debates programados para enero, entre los cuales mencionó los organizados por Repretel, Monumental, Trivisión y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Sostuvo que esos espacios representan “los grandes debates nacionales” y resaltó que son televisados.

“Yo tengo una agenda, donde defino a qué cosas voy, y a qué cosas no voy; voy a todo lo que considero estratégico, he priorizado las visitas a los distintos territorios de nuestro país, he tenido múltiples reuniones con cámaras, con asociaciones. Ayer estuve en Liberia con la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste, y yo iré a los debates que considere importantes para el pueblo de Costa Rica”, argumentó el viernes.

Cuando se le consultó si hay debates a los que no asistirá por la línea editorial del medio de comunicación o por los centros de estudio que organizan esas discusiones entre candidatos, Fernández declaró lo siguiente: “Lo valoraré con mi comando de campaña en función de mi agenda de trabajo y de las prioridades que tengo”.

La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, lanzó el pasado miércoles 12 de noviembre un “contador de debates” para evidenciar las ausencias de su rival en estas actividades.

“Los debates son el espacio donde las personas aspirantes deben presentar sus ideas y responder por sus acciones como un acto de responsabilidad ante Costa Rica. Es inaceptable que la candidata del oficialismo se esconda de la ciudadanía. ¿Así va a dar la cara ante el aumento de la inseguridad, las listas de espera y las improvisaciones en infraestructura de este gobierno?”, dijo Dobles.