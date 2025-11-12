Candidata presidencial llama la atención sobre las ausencias de Laura Fernández a debates

Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano, se ha ausentado en al menos dos debates presidenciales.

La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, lanzó un “contador de debates” para evidenciar las ausencias de su rival del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, en estas actividades.

La decisión de Dobles ocurre tras varias ausencias de Fernández a este tipo de actividades.

Un ejemplo es el debate organizado por la Universidad Nacional (UNA) el pasado 5 de noviembre. Otro ocurrió en un evento realizado este miércoles por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).

La candidata presidencial de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, creó un contador de ausencias de Laura Fernández a debates y foros. (Campaña Claudia Dobles/Captura)

“Los debates son el espacio donde las personas aspirantes deben presentar sus ideas y responder por sus acciones como un acto de responsabilidad ante Costa Rica. Es inaceptable que la candidata del oficialismo se esconda de la ciudadanía. ¿Así va a dar la cara ante el aumento de la inseguridad, las listas de espera y las improvisaciones en infraestructura de este gobierno?”, dijo Dobles.

Según la candidata de Agenda Ciudadana, Fernández se ha ausentado en al menos cinco foros más:

Foro del sector agro (10 de septiembre).

(10 de septiembre). Foro organizado por Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación, Camtic (21 de octubre).

(21 de octubre). Foro de Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica, Azofras (22 de octubre).

(22 de octubre). Foro de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, Uccaep (27 de octubre).

(27 de octubre). Foro del Consejo de Promoción de la Competitividad (7 de noviembre).

Fernández dijo al medio La Reacción, durante la presentación de su plan de Gobierno, que irá a los debates siempre que lo permita su agenda.