Política

Candidata presidencial llama la atención sobre las ausencias de Laura Fernández a debates

Laura Fernández no ha asistido a varios debates y conversatorios con candidatos presidenciales

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Partido Pueblo Soberano Sra Laura Fernández
Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano, se ha ausentado en al menos dos debates presidenciales. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia DoblesLaura FernándezPueblo SoberanoAgenda Ciudadanadebates
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.