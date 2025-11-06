Encuesta Idespo UNA: Laura Fernández encabeza intención de voto, pero más de la mitad no sabe por quién votar

La candidata de Pueblo Soberano lidera la intención de voto, mientras la indecisión alcanza el 52,4%.

Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), lidera la intención de voto rumbo a las elecciones nacionales de 2026 con un 28% de respaldo. Así lo revela la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), presentada este jueves.

No obstante, el estudio muestra una cantidad de votantes indecisos muy elevada: el 52,4% de las personas consultadas dijo no tener aún definido su voto.

En segundo lugar, aparece Álvaro Ramos, aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), con 6,2% de apoyo. Más atrás se ubican Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), con 2,9%, y Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, con 2,3%. Estos valores están por debajo del porcentaje de error del muestreo de 3,3%.

Ninguno de los otros candidatos presidenciales supera el 1% de intención de voto, según la encuesta.

Motivos de indecisión

Entre quienes aún no han definido su voto, la principal razón es la falta de información para decidir, que representan un 61,4% de las personas consultadas.

A esto se suma un 18,2% de quienes afirman que todavía no han pensado por quién votar. Otro 16,9% indica que no está seguro de a qué candidatura apoyar, mientras que el 2% dijo que le gustan varias opciones y el 1,6% manifestó que no le interesa votar.

La encuesta se aplicó entre el 16 y el 25 de octubre de 2025, mediante entrevistas telefónicas a celulares, en horario de 9 a. m. a 8 p. m.

La población encuestada está constituida por personas de 18 años o más. El tamaño de la muestra fue de 901 entrevistas, con un margen de error de 3,3%.