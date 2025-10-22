Encuesta muestra una marcada diferencia en el perfil de quienes apoyan a Laura Fernández y a Álvaro Ramos

El estudio del CIEP-UCR muestra dos bases electorales contrastantes de Laura Fernández y Álvaro Ramos rumbo a las elecciones del 2026.

La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) muestra una marcada diferencia entre quienes apoyan a los candidatos Laura Fernández y a Álvaro Ramos, de cara a las elecciones del 2026.

De acuerdo con el estudio de opinión dado a conocer este 22 de octubre, Fernández capta un 25% de apoyo entre los decididos a votar y Ramos, un 7%.

Por provincias

La aspirante de Pueblo Soberano (PPSO) obtiene sus mayores apoyos en Puntarenas, Alajuela y Heredia, mientras que el de Liberación Nacional (PLN) en San José, Cartago y Guanacaste.

Por edad

En cuanto a la edad, Laura Fernández recauda más respaldo entre hombres adultos-jóvenes, de 35 a 55 años o más, con nivel educativo secundario.

En cambio, el apoyo a Álvaro Ramos se concentra principalmente en personas de 55 años o más, con formación universitaria.

No se observan diferencias entre hombres y mujeres.

Ambos, lejos de los jóvenes

A pesar de que ambos candidatos pertenecen a una generación más joven de políticos, la encuesta revela que no han logrado conectar con el electorado juvenil, entre los 18 y 34 años.

La politóloga Kattia Benavides aclaró que esto no significa que los candidatos estén encasillados en estos grupos poblacionales, sino que representan su base actual de apoyo.

“En este momento, esas son las personas decididas a votar por ellos. Es una base, pero no los limita a comunicarse con otros sectores, según la estrategia que implementen”, explicó.

Agregó que se trata de un aporte importante y una información relevante, ya que “dependiendo de las acciones que realicen durante la campaña, podrán conectar con otras poblaciones.

Laura Fernández concentra el apoyo del electorado afín al presidente Rodrigo Chaves, según la encuesta del CIEP-UCR. (CIEP-UCR/Cortesía)

Bases de apoyo

Fernández cuenta con un alto respaldo de seguidores del presidente Rodrigo Chaves, lo que evidencia una base electoral cercana al oficialismo. No obstante, también reúne apoyo de un sector con afinidad personalista, que considera a los partidos políticos como estructuras débiles por diseño y prefiere a un líder dominante que concentre el poder y la lealtad de sus simpatizantes.

En contraste, el respaldo a Ramos proviene, en su mayoría, de personas que se declaran opositoras al presidente Chaves y que no aprueban su gestión ni sus políticas públicas. Es decir, el candidato del PLN se apoya en una base electoral completamente opositora.

En general, los simpatizantes de Fernández reflejan un bajo apoyo a la democracia, mientras que los seguidores de Ramos tienen una valoración más alta del sistema democrático.

Álvaro Ramos obtiene el respaldo de votantes opositores al gobierno, de mayor edad y con formación universitaria, según el CIEP-UCR. (CIEP-UCR/Cortesía)

Según la politóloga, este contraste evidencia la polarización que atraviesa el país. Recordó que el presidente Rodrigo Chaves se ha proyectado como un antiestablishment, crítico del sistema político tradicional.

No obstante, en su criterio, esta narrativa no ha calado en la ciudadanía, pues la mayoría no ha adoptado el discurso de desconfianza hacia las instituciones. Es por ello, que se puede observar dos bases electorales en contraste.

Perfil de indecisos

Entre las personas indecisas destacan las mujeres, los jóvenes entre 18 y 34 años, quienes poseen nivel educativo de primaria o secundaria y los residentes de la provincia de Limón.

Benavides explicó que este sector es una oportunidad para que las campañas políticas enfoquen sus estrategias y logren captar ese voto.

“Tenemos que recordar que el padrón electoral en esta ocasión está conformado casi por un 40% de personas jóvenes. Entonces, quiere decir que, si todos los jóvenes votan por un candidato, pasa en primera ronda”, dijo la politóloga.

Asimismo, las personas con una postura personalista, ya sea a favor o en contra del presidente y sus políticas, así como quienes expresan un alto respaldo a la democracia, muestran un mayor grado de indecisión electoral.