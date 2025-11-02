Revista Dominical

Claudia Dobles: ‘Costa Rica no se merece un continuismo que propone más espectáculo’

La candidata por Coalición Agenda Ciudadana expone su visión, su frustración con la falta de planes del gobierno actual, y responde a las críticas a la gestión del Partido Acción Ciudadana.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Claudia Dobles, candidata presidencial por la coalición Agenda Ciudadana
Claudia Dobles Camargo es arquitecta y planificadora urbana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia DoblesElecciones 2026Coalición Agenda CiudadanapolíticaLa entrevista dominical
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.