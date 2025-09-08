Política

Coalición Agenda Ciudadana, liderada por Claudia Dobles, obtiene aval del TSE para 2026

Agrupación surge de la unión del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Agenda Democrática Nacional (ADN)

Por Lucía Astorga

La Coalición Agenda Ciudadana, encabezada por la candidata presidencial Claudia Dobles, anunció este lunes que recibió el visto bueno del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para participar en las elecciones nacionales de 2026.








Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

