Coalición Agenda Ciudadana, liderada por Claudia Dobles, obtiene aval del TSE para 2026

La Coalición Agenda Ciudadana, encabezada por la candidata presidencial Claudia Dobles, anunció este lunes que recibió el visto bueno del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para participar en las elecciones nacionales de 2026.

El bloque político surge de la unión del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Agenda Democrática Nacional (ADN). Según Dobles, esta alianza “responde al momento histórico que vive Costa Rica” y busca “dar resultados al país” mediante una propuesta conjunta.

La candidata y ex primera dama destacó que la coalición envía un mensaje a la ciudadanía de que existe voluntad para sumar, unir y tender puentes.

Un criterio similar externó Omar Jiménez, presidente de ADN. “Ya es hora de que dejemos la polarización, ya es hora de que dejemos las contradicciones entre nosotros y que los costarricenses seamos capaces de conversar, de dialogar, de construir acuerdos, pero, sobre todo, de darles soluciones a los principales problemas que el país está enfrentando”, declaró.

Entre las prioridades de su programa de gobierno mencionó la atención de las crisis en seguridad y educación, además de generar propuestas para los problemas en salud, el sector agropecuario y la movilidad.

La agrupación aún debe definir las candidaturas a las dos vicepresidencias de la República y a las diputaciones. Para ello, realizará una Asamblea Nacional los días 20 y 21 de setiembre.

Este lunes, también se anunció que la jefatura de campaña de Dobles estará a cargo de Ana Gabriel Zúñiga, exviceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo durante la administración de Carlos Alvarado (2018-2022).

Zúñiga detalló que, en el equipo, también participa Víctor Morales Mora, exdiputado y exministro de la Presidencia. En tanto, Omar Jiménez, de ADN, está a cargo de “sumar la relación con actores y sectores”.

¿Cómo se crean las coaliciones?

Las coaliciones permiten que dos o más agrupaciones (no hay límite), que se encuentren debidamente inscritas, puedan proponer candidaturas comunes para un proceso electoral determinado.

Estas asociaciones deben ser inscritas ante la Dirección General del Registro Electoral del TSE, previo acuerdo de las Asambleas Superiores de las agrupaciones políticas involucradas, autorizando la coaligación.

Para la inscripción ante el TSE, es necesario protocolizar un pacto de coalición. Los elementos básicos que deben incluirse en el documento son el respectivo plan gobierno; definir cuáles son los puestos que va a postular cada uno de los partidos que se va a coaligar; establecer la forma de escogencia de los candidatos; designar un tesorero; determinar el nombre y la divisa; crear una instancia de resolución de conflictos y, si tuvieran derecho a la deuda política, acordar cómo se va a repartir esta.