Claudia Dobles justifica el resentimiento hacia el PAC: Fueron decisiones responsables, aunque impopulares

Apenas han pasado tres años desde que Carlos Alvarado dejó la presidencia, en medio del resentimiento de amplios sectores de la población, un clima que se tradujo en la peor debacle electoral en la historia del Partido Acción Ciudadana (PAC).

A pesar de ese contexto, la ex primera dama Claudia Dobles —pareja de Alvarado— aspira a liderar el PAC en un nuevo proceso electoral, esta vez desde la candidatura presidencial. La arquitecta y urbanista de 44 años fue la única persona que inscribió su nombre para ocupar el cargo en la agrupación rojiamarilla, de cara a los comicios nacionales del 2026.

Claudia Dobles, ex primera dama de la República, busca representar al PAC en la papeleta presidencial, en las elecciones nacionales del 2026. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Dobles, quien desempeñó un rol activo durante la administración de Alvarado (2018-2022), especialmente en el fallido proyecto del tren eléctrico, enfrenta ahora el reto de recuperar la confianza ciudadana y revertir la imagen deteriorada del partido.

“Fue una administración a la que le tocó un momento histórico muy complejo, en donde se tenían que tomar decisiones responsables, pero muy impopulares y, para muchas personas, molestas, dolorosas, incómodas; que sentían que les afectaba su vida diaria, pero que la administración tenía que tomarlas por responsabilidad y por el bienestar de todos los costarricenses”, argumentó la aspirante presidencial.

El PAC, que venía de gobernar durante dos periodos consecutivos, obtuvo apenas un 0,66 % de los votos en las últimas elecciones presidenciales y, por primera vez desde que logró ingresar una bancada legislativa en el periodo 2002-2006, quedó sin representación en el Congreso.

Este colapso electoral fue producto del desgaste político generado por el impulso de leyes como la de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal), la del Empleo Público y la normativa que modificó las reglas para realizar huelgas en el país.

A estas reformas se suman las restricciones al tránsito y a los comercios que impuso el gobierno de Alvarado, como medida preventiva para evitar que los contagios por la covid-19 se salieran de control, durante la epidemia global que también golpeó a Costa Rica.

Dobles: Nadie te va a aplaudir por tomar decisiones difíciles

Claudia Dobles tuvo un rol activo como primera dama de la República, durante la administración de Carlos Alvarado, asesorando al Poder Ejecutivo en varios temas. (Jose Cordero)

Pese a los reclamos de algunos sectores, Dobles defiende la importancia de esas decisiones y sus resultados.

“Si esas acciones impopulares, en su momento, no se hubieran tomado, la macroeconomía que tenemos al día de hoy —que tiene números muchísimo más sanos— no la tendríamos, porque realmente eso responde a esas acciones que se tomaron en ese momento", afirmó la aspirante presidencial, durante una entrevista con La Nación.

Según Dobles, en el caso de las leyes, el hecho de que se tratara de decisiones impopulares, explica por qué no se habían aprobado anteriormente: “porque no son fáciles y porque nadie te va a aplaudir, pero eran responsables”.

En cuanto a la pandemia, argumentó que se trató de un parteaguas, que desestabilizó las cadenas de comercio internacional, que aceleró la revolución tecnológica, pero también afectó la vida diaria de las personas, la salud y provocó la pérdida de seres queridos, además de generar un cambio repentino y abrupto en las dinámicas sociales.

“Yo creo que la administración le hizo frente siempre poniendo a la gente en el centro, eso no significa que la gente no sufriera. Eso no significa que poner las vidas de las personas en el centro durante una pandemia, no significara que las personas la pasaran mal.

“Ese fue el contexto y yo creo que ahí hubo un gran esfuerzo, buena fe, talento, estrategia y técnica para afrontarlo, pero era un contexto muy complicado”, externó.

Partidos dan la espalda al PAC

El PAC busca recuperarse de la debacle electoral del 2022, que lo dejó sin representación en el Congreso y con un apoyo menor al 1% en la elección presidencial. (Alonso Tenorio)

El PAC también enfrentará el reto de lograr acuerdos con otros partidos políticos. Pese no tener presencia en la Asamblea Legislativa, es común escuchar, todavía tres años después, discursos en contra de la administración de Carlos Alvarado, especialmente de parte del diputado Fabricio Alvarado y su bancada, del Partido Nueva República.

El legislador, quien fue derrotado por Carlos Alvarado en la segunda ronda de las elecciones presidenciales del 2018, también anunció sus pretensiones de aspirar, por tercera ocasión, a la presidencia de la República.

Sin embargo, el PRN no es la única fuerza política que mira al PAC con desdén. El Frente Amplio (FA) vetó cualquier posibilidad de formar una coalición con el partido que Dobles busca representar.

El partido Centro Democrático y Social (CDS), donde ahora milita la diputada independiente Kattia Cambronero, también le cerró las puertas a cualquier esfuerzo de coaligarse con los rojiamarillos.

¿Qué papel tendría Carlos Alvarado?

Respecto al papel que tendría el expresidente Alvarado en un eventual gobierno suyo, Dobles afirmó que “sería exactamente el mismo rol que podría tener cualquiera de las parejas de los otros candidatos o posibles candidatas”.

Agregó que dependerá del exmandatario si decide involucrarse, como lo hizo ella en su momento, lo cuál significó renunciar a su trabajo en el sector privado, para asumir un cargo que es ad honorem.

“Él en este momento está dedicado a la docencia, él forma parte de de diversos espacios que tienen injerencia más bien a nivel internacional. Entonces, creo que es una invitación a una persona que tiene muchísima experiencia, pero que ciertamente, en su momento, yo tomé en libertad la decisión de poderle servir a Costa Rica como primera dama”, mencionó.

Relación con Rodrigo Chaves

Rodrigo Chaves tuvo un paso fugaz en el gobierno de Carlos Alvarado, como ministro de Hacienda. (Roberto Carlos Sanchez)

Consultada sobre su valoración del presidente Rodrigo Chaves —quien fue introducido a la vida política costarricense al asumir el cargo de ministro de Hacienda durante la administración de Alvarado—, la ex primera dama señaló que conoce poco al gobernante.

“Estuvo muy poco tiempo en el gabinete de la administración de Carlos. Independientemente de lo que él esté haciendo, al día de hoy, yo en lo personal le conozco relativamente poco. En los espacios que estuve con él, fueron espacios totalmente de trabajo.

“Muchos de esos espacios fueron ligados a que él en su momento, como ministro de Hacienda, conociera el proyecto del tren, que en su momento él lo apoyaba, así que realmente más allá de eso no podría decir, porque no lo conozco tanto personalmente”, declaró.

Chaves formó parte del gabinete del presidente Alvarado por seis meses, antes de ser removido del cargo por diferencia de “estilos” de trabajo.