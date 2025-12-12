Votante informado: ‘podcasts’, fichas, debates y hasta la inteligencia artificial le ayudarán a decidir

Así se ve la página de entrada del chat Votante Informado, que busca ayudar a tomar decisiones para las Elecciones de 2026.

Si usted tiene alguna duda sobre el proceso electoral, las candidaturas, los planes de gobierno o ideas sobre diferentes temas, la plataforma Votante Informado puede ayudarle para así tomar decisiones informadas de cara a las Elecciones de 2026.

Ana Mariela Castro Ávila, del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), señaló que el organismo dispone de cuatro herramientas para atender las dudas de la ciudadanía: fichas para candidatos, un chat con inteligencia artificial, un podcast y una presentación en la que los candidatos darán sus propuestas y contestarán sus preguntas.

El objetivo es dar a todos los partidos espacios para presentar su propuesta y que todos los ciudadanos puedan conocerla.

Fichas de candidaturas

En el sitio web https://www.tse.go.cr/2026/votante-informado.html los electores pueden encontrar información de las 1.219 candidaturas inscritas (para presidencia, vicepresidencias y diputaciones), segregadas por tipo de elección, por partido político y por provincia.

Las personas también tienen la opción de descargar los planes de gobierno, hojas de vida y fotografías de cada candidatura.

Inteligencia Artificial como aliada

Un chat con apoyo de Inteligencia Artificial (IA) también es parte de las herramientas.

A través de la dirección https://votanteinformado.chat/, la IA podrá guiarle paso a paso en sus dudas. Este es un proyecto del TSE, con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica (UCR).

“Es una innovación, es plan piloto que estamos lanzando. Consulta única y exclusivamente los planes de gobierno de los 20 partidos políticos. Nos permite hacer búsquedas, no hace comparaciones de cuál está mejor o peor, nada más presenta las propuestas de los diferentes partidos políticos”, señaló Castro.

El chat advierte que, si bien puede responder preguntas sobre propuestas de los partidos políticos, sus candidatos y los planes de gobierno, y hacer comparaciones, hay aspectos que, para proteger el derecho al voto informado, no indicará. Estas reglas pueden encontrarse en el sitio web del chat:

No recomiendo por quién votar

No digo qué partido es “mejor” o “peor”

No hago rankings ni evaluaciones de simpatía, honestidad, corrupción, etc.

Me limito a describir propuestas y contenidos de los planes, de forma equilibrada.

Las consultas pueden hacerse de 6 a. m. a 8 p. m.

¿Cómo se organizan las respuestas en ‘Votante Informado’?

Caja de votación oficial utilizada en los procesos electorales del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. El cronograma para las elecciones del 2026 ya fue anunciado. (Rafael Pacheco)

Según explica el propio chat, cuando la pregunta es general sobre algún tema, en las respuestas se incluyen todas las candidaturas que tratan el tema.

Si la pregunta es por partidos o candidaturas específicas, la respuesta se enfoca en esos partidos o candidaturas.

La información se presenta de forma neutral y comparable. El chat organiza una sección por partido, se ordenadan alfabéticamente según la sigla de los partidos. Cada respuesta tiene una extensión similar entre partidos, cuando el contenido lo permite.

¿Qué información se toma del usuario?

El uso es anónimo y no se requiere un registro. El sistema registra la pregunta, la fecha y la hora en la que fue hecha. Además, se toma la dirección IP de la cual fue hecha la pregunta y el navegador, así como el tipo de dispositivo (computadora, tableta, teléfono).

“No recoge información de la gente, solo de las búsquedas, porque nos interesa saber lo que quiere saber la gente”, destacó Castro.

Esta información se utiliza para monitorear el funcionamiento del sistema, detectar patrones de uso anómalo o abusivo, evaluar y mejorar la calidad del servicio, y analizar estadísticas de temas de interés.

El TSE aclara que estos datos no se usan para hacer perfilado político ni para recomendar voto.

Podcasts con candidatos

El TSE realizó podcasts de 30 minutos con las 20 candidaturas a la presidencia.

En las preguntas sobresalen: ¿quién es la persona candidata?, ¿cuál es el país que quiere construir? y diez preguntas sobre sus propuestas dirigidas a poblaciones específicas: personas con discapacidad, mujeres, niñez, juventud, adultos mayores, sector agrícola, zonas ruales y costeras, afrodescendientes y territorios indígenas, migrantes y privados de libertad.

Los podcasts estarán disponibles a partir del 5 de enero en todas las redes sociales del TSE y en la plataforma Spotify.

Debates y presentación de candidatos

Se realizarán el viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de enero, de 7 p. m. a 9 p. m., en el auditorio Francisco Sáenz Meza del TSE y se transmitirá por Canal 13. Canal 15 los retransmitirá.

También se transmitirá por Facebook Live y en el canal de YouTube del organismo electoral.

Cada día habrá cinco candidatos, que se escogieron según la posición que ocupan en la papeleta electoral.

Viernes 9 de enero: Walter Hernández Juárez, del Partido Justicia Social Costarricense; Luz Mary Alpízar Loaiza, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Boris Molina Acevedo, del Partido Unión Costarricense Democrática; Natalia Díaz Quintana, del Partido Unidos Podemos; y Fernando Zamora Castellanos, del Partido Nueva Generación (PNG).

Sábado 10 de enero: Marco Rodríguez Badilla, del Partido Esperanza y Libertad; David Hernández Brenes, del Partido de los Trabajadores (PT); Ana Virginia Calzada Miranda, del Centro Democrático y Social; Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); y Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República.

Domingo 11 de enero: Ronny Castillo González, del Partido Aquí Costa Rica Manda; Eliézer Feinzaig Mintz, del Partido Liberal Progresista (PLP); Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza; y Claudio Alpízar Otoya, del Partido Esperanza Nacional.

Lunes 12 de enero: Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional (PLN); Douglas Caamaño Quirós, del Partido Unión Nacional; Luis Amador Jiménez, del Partido Integración Nacional (PIN); Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio (FA); y Juan Carlos Hidalgo Bogantes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El formato de la presentación estará dividido en cuatro bloques. Cada noche se abordarán los mismos cuatro temas (con una pregunta diferente cada noche) y las respuestas deberán contener ¿qué harán? y ¿cómo lo concretarán?

Además, existirá interpelación entre las candidaturas, previamente normada, y habrá una sección donde una candidatura le pregunte a otra.