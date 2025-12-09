Foros

‘Millennials’ y jóvenes de la generación Z definirán el resultado de las elecciones

Todos y todas somos accionistas de esta gran empresa que se llama Costa Rica y ningún accionista se desentiende de cuidar sus intereses, pues ello podría implicar un grave riesgo para el capital invertido

EscucharEscuchar
Por Alberto Mora Román
Jóvenes votantes, voto joven, elecciones
En las elecciones nacionales que se aproximan, casi el 60% del padrón electoral serán millennials o jóvenes de la generación Z. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
jóvenesvotoelecciones 2026voto jovendemocracia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.