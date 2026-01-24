¿Qué dicen las últimas encuestas sobre el abstencionismo? Lo exploramos

Hay diferentes perfiles de personas abstencionistas. El Idespo las ha explorado en sus últimas encuestas.

El abstencionismo es un fenómeno cuyas dimensiones se conocen cuando se cuentan los votos. Sin embargo, las intenciones de ausentarse de las urnas comienzan a expresarse desde antes, cuando las personas no encuentran una opción que consideren viable o cuando, desencantadas de la política, prefieren quedarse en casa.

El Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) ha explorado las tendencias de los abstencionistas en sus diferentes encuestas desde octubre pasado.

Para la casa de estudios, estudiar el abstencionismo y las intenciones de abstenerse es necesario para saber cómo combatirlo. En las elecciones de 2022 el abstencionismo registró su punto más alto, cuando llegó al 40%. Es decir, dos de cada cinco electores no votaron.

“La abstención no es un dato neutro, es una señal de distanciamiento o desencanto o de falta de confianza del sistema democrático. Combatirla es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos o del Estado; es una tarea colectiva. No participar debilita la democracia. Cada voto que no se emita es una oportunidad perdida de incidir en el rumbo del país”, recalcó Jorge Herrera Murillo, rector de la UNA.

En cada encuesta rumbo a las Elecciones 2026, los investigadores del Idespo consultan a las personas en una escala del 0 al 10 sobre su intención de ir a votar, donde 0 significa que definitivamente no votará y 10 que definitivamente sí lo hará.

Aunque no se ha entrevistado a las mismas personas cada vez, la intención de abstenerse del proceso bajó del 6% en octubre al 5,3% enero, luego de haber subido al 6,6% en noviembre. Por su parte, las personas totalmente convencidas de votar subieron del 61% al 69,5%.

“Se estaría proyectando tal vez una disminución del abstencionismo, pero esto se debe ver con cuidado, porque el comportamiento electoral varía por diferentes características”, señaló José Andrés Díaz González, coordinador de la encuesta.

En la última encuesta, que se realizó entre el 12 y el 15 de enero, las intenciones no son iguales entre hombres y mujeres.

“Aproximadamente el 71,1% de los hombres y el 68% de las mujeres señalaron completa seguridad de asistir a las urnas”, cita el informe de la encuesta del Idespo.

Díaz manifestó que este dato es muy interesante, porque tradicionalmente las mujeres han votado más.

Los grupos de edad también presentan diferencias: a mayor edad, mayor disposición para ir a votar. El abstencionismo ya meditado pertenece más a una edad media, entre los 35 y los 49 años.

Aunque el grupo de edad más joven es el más pequeño de los abstencionistas, también es el más pequeño entre la gente que está totalmente convencida de ir a votar. Solo tres de cada cinco de los adultos jóvenes están totalmente convencidos de ir a las urnas.

Matizar los datos

No necesariamente estos datos vayan a ser reflejados en las urnas. Esto no solo se debe a que cada encuesta responde a un momento muy específico de tiempo, sino que las dinámicas humanas pueden variar al llegar a las urnas.

En el caso del abstencionismo, precisó Díaz en una entrevista anterior, hay otros matices.

“Hay elementos donde la ‘deseabilidad’ social pesa mucho. Por ejemplo, las personas saben que es mal visto decir que no van a votar. Entonces, puede haber abstencionistas que indiquen que sí tienen disposición de votar para no sentirse juzgados por el encuestador”, concluyó.