Estadísticas de abstencionismo contienen un dato sorprendente

‘La Nación’ revisó los números de abstencionismo en las elecciones presidenciales desde 1994, y encontró diferentes características del fenómeno

Por Irene Rodríguez
Entre el 2002 y el 2022, el abstencionismo aumentó un 99,61%, al pasar de 710.433 personas que no acudieron a las urnas a 1.418.062.







