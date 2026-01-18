Foros

Abstencionismo: el mejor aliado del autoritarismo

Nuestra democracia se parece más a una casa vieja que a un edificio nuevo. Tiene goteras y paredes descascaradas. Pero las casas no se reparan incendiándolas ni dejando que otros decidan por nosotros; se reparan habitándolas, cuidándolas y exigiendo mejoras desde dentro

EscucharEscuchar
Por Jaime E. García González
La abstención ya no es un gesto neutro ni una simple protesta silenciosa: es una decisión con consecuencias profundas sobre el tipo de país que estamos dispuestos a heredar.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
abstencionismoelecciones 2026Jaime E. García González

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.