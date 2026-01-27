Apenas entre el 10% y el 20% del padrón electoral define el destino de Costa Rica, advierte UCR Electoral

La plataforma UCR Electoral de la Universidad de Costa Rica llamó a la ciudadanía, en especial a personas jóvenes y mujeres, a participar en las elecciones ante el aumento sostenido del abstencionismo.

Ante el aumento sostenido del abstencionismo, la Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de su plataforma UCR Electoral, alertó que en los últimos años apenas entre el 10% y el 20% de los electores votaron por los gobiernos que han llegado al poder en las primeras rondas.

La plataforma señaló que la última elección con la mayor participación en primera ronda fue en 1970, cuando el 83,84% del electorado acudió a las urnas y el abstencionismo se ubicó en 16,66%. En esa ocasión, José Figueres Ferrer, del Partido Liberación Nacional, ganó la Presidencia en el primer balotaje.

Desde entonces, indicaron, la cantidad de costarricenses que desiste de ir a votar ha crecido de forma sostenida y preocupante, lo que reduce el peso efectivo de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Ese comportamiento se refleja en los índices de abstención registrados en primeras rondas electorales desde finales de la década de 1990 cuando pasó de un 18,89% en 1994 a un 30% en 1998; luego aumentó a un 31,16% en 2002 y a un 34,81% en 2006.

En 2010, la expresidenta Laura Chinchilla fue la última candidata en ganar la Presidencia en primera ronda, con el 46,9% de los votos válidos emitidos. En ese proceso electoral, la participación fue de casi un 70% y el abstencionismo rondó el 30%.

Ante este escenario, UCR Electoral hizo un llamado a la población a marcar la diferencia y acudir a las urnas en las elecciones del próximo 1.° de febrero.

Llamado al voto

UCR Electoral expuso que, de acuerdo con estudios de la UCR, la mayoría de las personas que se abstienen de votar lo hacen porque no quieren, no porque no puedan. En ese sentido, subrayaron que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cumple con su rol de facilitar el voto, por lo que ahora corresponde a la ciudadanía superar las frustraciones y asumir un compromiso con la democracia en esta elección decisiva.

Enfatizó, además, que en Costa Rica cada vez votan menos personas. Por ejemplo, en la última elección de 2022, dos de cada cinco costarricenses no acudieron a las urnas. Ese proceso electoral estuvo marcado por un abstencionismo del 40% y una participación del 60%.

En contraste, en otros países, como Uruguay, los gobiernos son electos con una participación superior al 89% del electorado, un dato que, según la UCR, debería servir como referencia para el país.

Este panorama, según indicó la plataforma, contrasta con los resultados de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, que señala que el 87% de las personas considera que la próxima elección es “muy” o “bastante” importante para su vida y para el país.

El llamado se dirige especialmente a las personas jóvenes y a las mujeres, quienes, según las últimas encuestas de la UCR, concentran los mayores porcentajes de indecisión sobre por quién votar.

Además, desde la plataforma advirtieron que, la elección es decisiva no solo por la Presidencia, sino también porque se eligen las diputaciones, en un contexto en el que se han identificado amenazas a la independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.