Política

Encuesta del CIEP: Laura Fernández sube al 40% de apoyo; indecisos están en 32% y Álvaro Ramos en 8%

A la candidata oficialista le siguen cinco aspirantes con porcentajes entre el 8% y el 4%

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
A 11 días de las elecciones nacionales, el CIEP brindó una radiografía de la intención de voto para la presidencia de la República.
A 11 días de las elecciones nacionales, el CIEP brindó una radiografía de la intención de voto para la presidencia de la República. (La Nación/Diseño Canva /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Encuesta CIEPCandidatos presidenciales
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.