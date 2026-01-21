Encuesta del CIEP: Laura Fernández sube al 40% de apoyo; indecisos están en 32% y Álvaro Ramos en 8%

A 11 días de las elecciones nacionales, el CIEP brindó una radiografía de la intención de voto para la presidencia de la República.

Laura Fernández, candidata del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), registra un respaldo del 40% entre las personas decididas a votar en las elecciones del 1.° de febrero del 2026. En tanto, los indecisos suman un 32%, de acuerdo con la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este 21 de enero.

Fernández obtuvo 10 puntos más que en diciembre. Su más inmediato seguidor es Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional, PLN), estancado en un 8%. En tercera posición sigue Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana, CAC) con sólo 5% y luego se ve un triple empate entre Ariel Robles (Frente Amplio), Fabricio Alvarado (Nueva República) y Jose Aguilar Berrocal (Avanza), con un 4% de intención de voto cada uno.

El resto de los contrincantes aparecen por debajo del margen de error, de tres puntos porcentuales. Para esta encuesta, el CIEP efectuó 1.006 entrevistas vía teléfono celular, entre el 12 y el 16 de enero, después de los debates del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Fernández no solo se ha mantenido en la delantera en los distintos estudios de opinión del CIEP, sino que también es la candidatura que más ha crecido, sondeo tras sondeo. En la encuesta de noviembre, registraba un respaldo del 30%; en octubre un 25% y en setiembre un 12%.