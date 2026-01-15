Política

Laura Fernández prometió a pastores evangélicos 24 candidaturas a diputado, así como apertura para cargos en Corte y embajadas

Folleto entregado a un grupo de pastores, durante una reunión entre la campaña de Laura Fernández y el Foro Mi País, desglosa los compromisos de la candidata oficialista con este sector religioso

Por Lucía Astorga
Laura Fernández, candidata del PPSO, asumió compromisos con los pastores evangélicos que fueron plasmados en un volante, que llama a votar a favor de la agrupación chavista.
