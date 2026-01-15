Laura Fernández prometió a pastores evangélicos 24 candidaturas a diputado, así como apertura para cargos en Corte y embajadas

Laura Fernández, candidata del PPSO, asumió compromisos con los pastores evangélicos que fueron plasmados en un volante, que llama a a los feligreses a votar a favor de la agrupación chavista.

Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), pactó con los pastores del Foro Mi País, brazo político de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), el otorgamiento de la inclusión de 24 candidaturas a diputado para personas vinculadas a este sector religioso, así como la apertura para que el grupo proponga nombres para eventuales designaciones en la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y embajadas.

Así fue consignado en un volante entregado este jueves por el Foro Mi País a un grupo de pastores que se reunieron con Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia de PPSO y jefe de campaña de Fernández. El encuentro se efectuó durante la mañana en el Templo Bíblico, en Tibás.

Folleto entregado durante la reunión entre la campaña de Laura Fernández y los pastores evangélicos en el Templo Bíblico en Tibás / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El documento afirma que Fernández se comprometió a “asignar espacios para candidatos cristiano evangélicos para diputados (24 personas garantes del cumplimiento)”. Igualmente, señala como otro de los acuerdos, la apertura para que, desde el Foro Mi País, “se presente candidatos a: Defensoría de los Habitantes, a distintas salas del Poder Judicial y funcionarios del servicio exterior”.

Otro de los puntos pactados es el “designar con especial atención a los ministros de Educación y Salud”.

El volante alega que la candidata chavista firmó “una alianza política estratégica” con el Foro el 23 de octubre de 2025, “que se cumplirá en su periodo como presidenta de Costa Rica”.

Esa actividad, igual que la de este jueves, fue realizada sin acceso a la prensa, según pudo constatar La Nación en ambas oportunidades.

En el mismo documento, el grupo de pastores evangelícos aseguró que el presidente Rodrigo Chaves “aceptó la propuesta del Foro Mi País en el nombramiento de la ministra de Educación”, cargo que fue desempeñado por Ana Katharina Müller, desde el 8 de mayo del 2022 hasta su renuncia el 30 de enero del 2025.

Añade que el nombramiento fue parte de los acuerdo asumidos por Chaves con el Foro Mi País el 25 de marzo de 2022, cuando todavía era candidato presidencial. La agrupación evangélica señaló que el mandatario cumplió “al 100%” esos compromisos.

Noticia en desarrollo.