Brazo político de Alianza Evangélica gira instrucciones a pastores para pedir voto a favor de Laura Fernández

A la reunión con el Foro Mi País llegó el jefe de la campaña de Laura Fernández, Francisco Gamboa, quien rechazó dar declaraciones a 'La Nación'.

La organización ultraconservadora Foro Mi País, que funciona como el brazo político de la Alianza Evangélica Costarricense, giró este jueves instrucciones a los pastores para que vayan a las iglesias a pedirles a los feligreses que le den el voto a la candidata chavista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

En una actividad realizada en el Templo Bíblico, en Tibás, se reunió el equipo de campaña de la aspirante presidencial oficialista y pastores evangélicos, evento organizado por dicho foro.

Así instruían a pastores para pedir votos a favor de Laura Fernández

Al lugar acudieron el pastor Reynaldo Salazar, como parte del Foro Mi País, y el jefe de la campaña de Fernández y candidato a la primera vicepresidencia, Francisco Gamboa.

Tanto Salazar como Gamboa rechazaron hablar con el equipo de La Nación que se presentó a tratar de cubrir dicha actividad.

En la actividad, Salazar entregó un panfleto a los pastores, titulado “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano?" y donde el grupo se identifica como un “foro cristiano evangélico de asuntos políticos”.

A los pastores que asistieron al sitio les entregaron signos externos de la campaña de Laura Fernández. (John Durán/La Nación)

En el documento, se enumeran supuestos compromisos cumplidos por el gobierno de Rodrigo Chaves con ese grupo y los asumidos por la campaña de Laura Fernández con ellos, entre los que están acoger la carta de valores del Foro Mi País, asignar espacios de candidatos evangélicos al Congreso y dar apertura a que la organización presente candidatos de ese grupo a puestos en varias instituciones públicas, entre ellas la Defensoría de los Habitantes, la Corte Suprema de Justicia y embajadas.

Las instrucciones a los pastores

Entre las instrucciones que habría dado Reynaldo Salazar a los pastores les recomendó no hacer el llamado al voto “desde el púlpito ni dentro de la congregación literalmente”, para evitar problemas con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Así consta en un video grabado por Marco Albertazzi, activista antivacunas, durante la actividad y a quien echaron del sitio precisamente por hacer ese video:

“Si usted decide apoyarnos, ¿qué tiene que hacer? Tenemos miles de estos folletos y lo que queremos es que usted decida si quiere apoyarnos, entonces al finalizar esta reunión, pasa y recoge la cantidad de folletos que quiere llevarse y que usted no lo haga desde el altar ni desde el púlpito...“, se escucha decir al pastor Salazar, expresidente de la Alianza Evangélica.

Noticia en desarrollo