Marco Albertozzi en las afueras del Temblo Bíblico, en Tibás, luego de que lo sacaron del encuentro con el equipo de Laura Fernández.

Marco Albertazzi, quien trascendió en la pandemia por su posición antivacunas, denunció que este jueves lo sacaron a la fuerza de una reunión entre el equipo de campaña de Laura Fernández y pastores evangélicos organizados en un grupo llamado Foro Mi País, en el Temblo Bíblico, Tibás.

Marco Albertazzi denuncia que lo sacaron a la fuerza de reunión entre equipo de Laura Fernández y pastores evangélicos

“Yo soy cristiano. Me llegó la información de que estaba esta actividad en el Templo Bíblico, donde se iba a promover Laura Fernández. Quise venir a escuchar y empecé a grabar lo que se estaba diciendo ahí por parte del pastor Reynaldo Salazar.

“Me vieron grabando y me dijeron que no estaba autorizado a grabar y me pidieron que saliera. Cuando salí, una persona me golpeó, incluso, uno de los... no sé si guardas o servidores. Me dijo que me iba a golpear, me insultó y, entonces, me llama mucho la atención que se den este tipo de cosas. ¿Por qué no permiten que se grabe? ¿Qué ocultan?“, afirmó.

Marco Albertazzi afirmó que lo empujaron y lo golpearon en la mano derecha. (JOHN DURAN/John Durán)

Afirmó que en el sitio se estaba desarrollando una actividad proselitista.

En un video dado a conocer por el propio Albertazzi, de lo que estaba ocurriendo adentro, se escucha a un orador solicitar a los pastores que recojan folletos en los que se invita a votar por Laura Fernández.

Uno de los folletos entregados. Foto: (JOHN DURAN/John Durán)

Según Albertazzi, se habló de que habría “un montón de puestos a nivel de instituciones de gobierno e, incluso, en organismos internacionales, disponibles para que la gente llegara ahí, casi que repartiendo puestos”.

“La manipulación es impresionante y me molesta porque no se dice un montón de cosas que el partido chavista ha hecho”, agregó.

Noticia en desarrollo