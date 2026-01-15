Política

Marco Albertazzi denuncia que lo sacaron a la fuerza de reunión entre equipo de Laura Fernández y pastores evangélicos

Afirma que lo sacaron por grabar lo que se estaba diciendo

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán
Marco Albertozzi en las afueras del Temblo Bíblico, en Tibás, luego de que lo sacaron del encuentro con el equipo de Laura Fernández. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marco AlbertazziPueblo SoberanoLaura Fernández
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.