Grupo de pastores evangélicos se atribuye haber puesto a Ana Katharina Müller como ministra de Educación

El Foro Mi País, brazo político de un grupo de pastores evangélicos, se atribuyó haber puesto a Ana Katharina Müller como ministra de Educación en el gobierno de Rodrigo Chaves.

Así consta en un volante que el grupo pidió a los pastores distribuir entre sus feligreses, con el objetivo de pedir el voto por Laura Fernández, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).

El Foro repartió los folletos este jueves 15 de enero, durante una reunión efectuada en el Temblo Bíblico, en Tibás.

En el papel, uno de los argumentos es que Chaves, el 25 de marzo del 2022, firmó un acuerdo en el que se comprometió a cumplir varias acciones.

Una de estas es la relacionada con la ministra de Educación, quien fue cuestionada por la ausencia de una ruta formal para mejorar la educación pública. Ella renunció al cargo en enero del 2025.

El volante agrega que Chaves derogó y cambió la norma técnica sobre el aborto terapéutico.

Folleto entregado durante La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)