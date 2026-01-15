Política

Grupo de pastores evangélicos se atribuye haber puesto a Ana Katharina Müller como ministra de Educación

La afirmación consta en un volante de propaganda política distribuido a los pastores

Por Esteban Oviedo y Lucía Astorga
08/04/2024 Asamblea Legislativa. Anna Katharina Müller, ministra de Educación, fue cuestionada por los diputados de la Comisión de Heredia de la Asamblea Legislativa por la venta del Teatro Arnoldo Herrera del Conservatorio del Castella. Foto: John Durán
Anna Katharina Müller, exministra de Educación.







