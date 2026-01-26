El Explicador

¿Cuántos votos válidos necesita un candidato para llegar al 40%? Así influyen los votos nulos, en blanco y el abstencionismo

Tres escenarios hipotéticos muestran cómo una mayor o menor participación en las urnas puede cambiar el panorama electoral del próximo 1.° de febrero

Por Cristian Mora

En Costa Rica, una candidatura puede ganar la Presidencia en primera ronda si obtiene al menos el 40% de los votos válidos, según lo establece el artículo 138 de la Constitución Política. No obstante, la posibilidad de que eso ocurra no depende solo de cuántas personas voten por esa candidatura en específico, sino también del nivel de participación de los costarricenses en las urnas, así como de la cantidad de votos nulos o en blanco emitidos.








