Tres partidos quedan fuera de la Asamblea Legislativa

El partido de Fabricio Alvarado quedó fuera de la Asamblea Legislativa.

Tres partidos políticos quedarán fuera de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030, tras el resultado de las elecciones nacionales de este 1.° de febrero.

Se trata de las agrupaciones Nueva República (PNR), de Fabricio Alvarado; Liberal Progresista (PLP), de Eli Feinzaig; y Progreso Social Democrático (PPSD), de Luz Mary Alpízar.

El caso del PPSD es particular, porque este fue el partido que llevó al poder a Rodrigo Chaves, pero este y la mayoría de diputados luego hicieron casa aparte y apoyaron a Pueblo Soberano, que ahora tendrá mayoría legislativa.

El movimiento de Fabricio Alvarado desaparecerá del Congreso, después de que el político entró a la segunda ronda del 2018 con Restauración Nacional, que obtuvo 14 curules en ese momento; luego, Alvarado se mudó al PNR para ganar siete diputaciones en el 2022, incluida la de él.

En esta ocasión, Nueva República solo obtuvo el 2,27% de los votos para presidente.

En el caso del PLP, había obtenido seis curules en el 2022, las cuales se redujeron a solo dos, tras la salida de cuatro diputados que se declararon independientes.

En esta contienda, Feinzaing solo obtuvo el 0,38% de los votos.