Juan Carlos Hidalgo, del PUSC, en discurso: ‘Seremos vigilantes de pesos y contrapesos que caracterizan a la democracia’

El candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo pronunció sus primeras palabras luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) diera a conocer los resultados electorales de este domingo.

El aspirante tuvo una larga jornada que finalizó en su Casa de Campaña ubicada en Los Yoses, San Pedro, lugar elegido para pronunciarse durante esta noche con un llamado a “seguir construyendo patria”.

En su mensaje, inició con un emotivo saludo a su esposa, Kristina, quien lo acompañó en estos meses, a su partido y a quienes le dieron su voto.

“Agradezco a mi esposa por estar conmigo. Sin ella no hubiera podido yo sacar adelante este esfuerzo. Sin duda, la experiencia más honrosa de mi vida. Agradezco mucho al partido haberme dado esa oportunidad, levantado la bandera y este legado socialcristiano”, afirmó.

El sancarleño dijo que este no era el resultado que esperaba: “Nunca puede haber perdedores cuando se trata de hacer patria, y nosotros hicimos patria , campaña digna, campaña propositiva de soluciones, el mejor plan de gobierno y dimos todo para explicarles a los costarricenses por qué y cómo queríamos ser gobierno”.

Como parte de su discurso, hizo una felicitación al Tribunal Supremo de Elecciones por “demostrar una vez más que somos una de las mejores democracias de este planeta” y que se debe seguir cuidando en los próximos cuatro años.

Además, agregó que, aunque no les corresponde ser gobierno, trabajarán con fuerza.

“En los próximos cuatro años, desde la Asamblea haremos sentir tradición y legado socialcristiano... Seremos vigilantes de pesos y contrapesos que caracterizan a la democracia. Nuestros diputados ferozmente defenderán la democracia de este país”, afirmó, ya que a las 10:30 p. m. de este domingo su partido alcanzaba un diputado; ocho menos que el anterior gobierno.

Al cierre de su discurso, felicitó brevemente a Laura Fernández como presidenta electa. “Quiero desearle éxitos al nuevo gobierno y a la nueva presidenta de la República. Del éxito de ella depende el éxito de nosotros”, afirmó.