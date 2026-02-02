Presidenta del TSE: fracasaron quienes trataron de desacreditar al Tribunal Supremo de Elecciones

Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), defendió la institucional del órgano electoral, el cual recibió ataques del gobierno actual.

“Además de las posiciones firmes y las críticas agudas, no faltaron los agravios, los discursos de odio y las narrativas falsas, también contra la autoridad electoral”, destacó.

“Fracasaron quienes trataron de desacreditar a este Tribunal y dañar la confianza que nuestro pueblo siempre ha tenido en sus procesos electorales. Como sociedad, hoy podemos suspirar aliviados por eso, pero jugamos con fuego. Jugamos con cosas que no tienen repuesto. Porque la democracia no solo se sostiene con el acto de votar. Depende, sobre todo, de la manera en que nos relacionamos entre nosotros”.

Además, Zamora dio un mensaje claro y directo a la nueva presidencia, vicepresidencias y diputaciones en la sesión solemne que dio a conocer los primeros resultados de las elecciones 2026.

“El llamado es a recordar que no representarán únicamente a quienes votaron por ustedes, sino a la totalidad de las y de los costarricenses. El mandato recibido no es para gobernar en favor solo de algunos costarricenses, sino para velar por los intereses de toda la nación, una nación que es y seguirá siendo legítimamente diversa y plural. Gobernar en democracia exige generosidad, contención y apertura. Entender que el poder no es propiedad, sino encargo; que no es trinchera de combate, sino responsabilidad de servicio", destacó.

Llamado a la unión de la población

En su discurso, la jerarca recordó que este es momento para que la población se mantenga unida y sin muchos insultos que caracterizaron el proceso.

“Ganar o perder unas elecciones no puede desgarrarnos como sociedad. Seguimos siendo parte del mismo proyecto de vida en común y, para enfrentar los desafíos comunes, nadie sobra en Costa Rica”, enfatizó la magistrada.

“El llamado de hoy es a la responsabilidad: a frenar esta escalada de insultos y crispación que no nos acerca un milímetro a los objetivos en los que deberíamos converger contra la pobreza, la enfermedad, la ignorancia y la criminalidad”, dijo en su discurso.

“No estamos obligados al consenso. No tenemos que pensar igual, pero sí comprometernos en garantizar el marco constitucional que nos permitirá seguir apoyando, oponiéndonos, coincidiendo o disintiendo, sin que nadie sea mancillado por eso”.