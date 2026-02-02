Ariel Robles en discurso: ‘Hoy el Frente Amplio es la tercera fuerza política de Costa Rica gracias a ustedes’

Tras conocerse más del 50% de los resultados de las elecciones 2026, que le dieron el triunfo a Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, uno de los primeros aspirantes en dirigirse a sus seguidores fue Ariel Robles, del partido Frente Amplio.

Robles pidió no bajar la guardia y prometió que, con los diputados que ganó su agrupación, van a dar la lucha sin miedo y sin traicionar los principios del Frente Amplio.

“Sé que hoy, más que nunca, el Frente Amplio tiene que ser la voz de la conciencia de este país. El gobierno entrante debe tener claro que de aquí no se va nadie. Estoy claro en que de aquí no me voy, no se vayan ustedes, no lloren ustedes, no se sientan tristes. Cuando uno defiende una idea en las urnas, la defiende con más fuerza en la calle”, dijo Ariel Robles.

Robles añadió que este país vale mucho la pena y que, mientras exista el Frente Amplio en la vida política de Costa Rica, va a existir democracia.

Discurso de Ariel Robles a sus simpatizantes tras conocer los resultados

“Compañeros y compañeras, hoy el Frente Amplio es la tercera fuerza política de Costa Rica gracias a ustedes. Está bien sentir emoción, porque es parte de este proceso, es parte de este camino. Cuando iniciamos la campaña sabíamos que enfrentábamos una tendencia que no se había visto, pero apostamos por hablarles a ustedes.

“Vean a su alrededor y van a ver muchos rostros muy jóvenes. Todo el día me topé gente que hacía su primera votación, y a la juventud costarricense le pido que no pierda la esperanza nunca; nadie nos la puede quitar”, destacó Ariel.

Según el último corte de resultados, el Frente Amplio tendría representación de siete diputados en la Asamblea Legislativa.

"No tenemos nada de qué sentirnos arrepentidos o arrepentidas”, dijo Ariel Robles, candidato del Frente Amplio, al conocer el resultado de las elecciones. (Albert Marin /Elecciones 2026.)

Ariel manifestó que los diputados electos en representación de su partido van a levantar la voz ante cualquier injusticia.

“No van a tener miedo y nunca van a traicionar un solo principio. Hemos confiado en que el Frente Amplio hizo la tarea. Ahí hay un grupo de compañeros y compañeras que van a saber llevarnos a la siguiente etapa, al siguiente puerto, al siguiente momento político.

“Quiero decirles, compas, que hoy más que nunca hay que militar en un partido político. No se vayan para la casa; súmense a un partido como el Frente Amplio. Sumen esfuerzos y sigan hablando de política todo lo que les dé la gana. No tenemos nada de qué sentirnos arrepentidos o arrepentidas”, comentó Ariel Robles, mientras recibía aplausos de sus seguidores.