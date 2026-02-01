Elecciones 2026

La jornada del candidato: Ariel Robles entre frío rural, familia y una fiesta de banderas

Ariel Robles, del Frente Amplio, votó en Pérez Zeledón y vivió una jornada electoral marcada por el apoyo de simpatizantes y una visita a la Basílica de Los Ángeles a donde llevó flores

Por Natalia Vargas y Juan Fernando Lara Salas
Ariel Robles, candidato de Frente Amplio
Ariel Robles Chaves llegó a la Escuela El Hoyón, en Pérez Zeledón, para votar la mañana de este 1.° de febrero, en medio de música y el apoyo de simpatizantes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







