Política

¿Por qué Ariel Robles salió saltando de las urnas en Pérez Zeledón? (video)

Un momento atípico se vivió en Pérez Zeledón cuando el candidato de Frente Amplio Ariel Robles empezó a dar saltos y más saltos

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

A las 8:15 a. m. de este domingo 1.° de febrero, el candidato del partido Frente Amplio, Ariel Robles, emitió su voto en la Escuela del Hoyón, en el cantón de Pérez Zeledón.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Ariel RoblesFrente Amplio
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.