Elecciones 2026: Costa Rica sale a las calles a elegir a su presidente número 50

Han pasado casi dos siglos desde que José María Castro Madriz refrendó la ley que declaró a Costa Rica una república libre, soberana e independiente, y asumió así como el primer presidente de Costa Rica en agosto de 1948. Hoy, 3,7 millones de personas tienen la oportunidad de escoger a uno de sus sucesores: el mandatario número 50 en la historia.

La democracia más longeva y estable de América Latina vuelve a las urnas a honrar el mandato constitucional, seleccionar al próximo presidente, a dos vicepresidentes y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

Una sociedad polarizada y golpeada por el crimen organizado enfrenta una elección crítica, donde se decidirá si el país apuesta por el continuismo, como apuntan las últimas encuestas, o un cambio de timón. 20 candidatos presentaron propuestas en pos de reducir un abstencionismo del 40%, registrado en los comicios del 2022.

A las 6 a. m. 7.154 juntas receptoras abren sus puertas, pero desde antes, usted puede seguir en este enlace, todas las aristas de las Elecciones 2026.

6:21 a. m. ¿Es irregular que las tulas electorales viajen en vehículos con signos de un partido? TSE responde tras incidente Copiado!

Una publicación en redes sociales generó inquietud este 31 de enero, luego de que una usuaria denunciara la presencia de una tula electoral —el saco de lona o bolsa de seguridad que contiene el material de una junta receptora de votos— dentro de un camión y sin supervisión donde había signos externos de la candidata Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano.

La alerta surgió a partir de una fotografía difundida en la red social X en la que se afirmaba: “Durante la mañana mientras iba a la feria nos percatamos que había una Tula SOLA en un camión”. En el mismo mensaje, la usuaria pidió llamar al 911 ante una situación similar y cuestionó que una tula pudiera estar en un vehículo con publicidad política.

Tras la denuncia, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que mantiene un seguimiento permanente sobre todas las tulas entregadas en el país, con control de ubicación y de las personas con acceso.

“Sobre este específico incidente, con la intermediación de la Fuerza Pública y en presencia de nuestra Asesora Electoral, se levantó el acta correspondiente y se procedió al resguardo del material electoral”, informó el organismo.

El Tribunal añadió que, luego de la verificación, se determinó que el material no fue vulnerado.

Además, el TSE aclaró que la presencia de símbolos o divisas partidarias durante el traslado no constituye, por sí sola, una irregularidad, debido a la integración de las juntas.

“Es importante aclarar que las personas integrantes de las Juntas Receptoras de Votos en todo el país son, en su mayoría, miembros de partidos políticos; por esta razón, pueden portar divisas partidarias, incluso durante el traslado del material electoral”, indicó.

El Tribunal insistió en que el proceso electoral cuenta con medidas de control para garantizar transparencia y seguridad.

“El TSE protege la voluntad popular con rigor y compromiso. Por ello, en cada etapa del proceso electoral se toman medidas para garantizar la transparencia y se activan diferentes mecanismos de seguridad que blindan las elecciones por medio de controles cruzados”, concluyó.

6:11 a. m. ticos retan al frío en Europa y acuden a votar Copiado!

Costarricenses en distintas ciudades del mundo comenzaron a compartir este domingo imágenes de su participación en la jornada electoral en el extranjero, desde sedes diplomáticas donde acudieron a ejercer el voto.

En los videos, difundidos por los propios electores, se observa a decenas de ticos muy abrigados, algunos con banderas de Costa Rica sobre los hombros, mientras esperan en fila su turno para ingresar a votar.

Una de las escenas más comentadas provino del consulado en Roma, donde varias personas aparecieron acompañadas de familiares e incluso con sus mascotas, en un ambiente de paciencia y entusiasmo pese al frío.

Registros similares circularon desde Berlín y Madrid, con votantes portando banderas, chonetes y ropa de invierno, en una muestra de identidad y arraigo que se repitió a lo largo de la jornada. En el caso de Madrid, algunos electores comentaron que nunca había llegado tanta gente, pese al frío y la lluvia. En los videos se notaba la concurrencia.

Elena Pérez muestra orgullosa su cédula tras votar en la Embajada de Costa Rica en Londres, Inglaterra. (Foto: Elena Pérez/Foto: Elena Pérez)

6:04 a. m. Aquí vota Ariel Robles Copiado!

En silencio y entre ocasionales risas, miembros de mesa se preparan para recibir votantes a partir de las 6 de la mañana y, en las afueras, simpatizantes levantan el toldo del Partido Pueblo Soberano y la Unidad. Una pareja esperaba en el portón la apertura de las urnas para ejercer su voto.

La Escuela de Hoyón, en Pérez Zeledón, era la única con la luz prendida y con movimiento a las 6 a. m. a la espera de los votantes. Aquí vota Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio. (Foto: Natalia Vargas/Foto: Natalia Vargas)

5:57 a. m. Mesa llena en Cartago para esperar a Laura Fernández

La mesa 3626, en la Escuela Julián Volio Llorente, en El Carmen de Cartago, ni siquiera ha abierto las urnas y ya está llena de camarógrafos, fotógrafos y periodistas a la espera de la candidata Laura Fernández. (Foto: Arianna Villalobos/Foto: Arianna Villalobos)

5:42 a. m. Primeros madrugadores acomodan signos externos Copiado!

En las afueras de centros educativos ya es posible ver a los primeros colaboradores y guías de los diferentes partidos acomodando banderas, afiches y mesas para orientar a los votantes. Se viene la fiesta de la democracia en Costa Rica.