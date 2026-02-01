EN VIVO

Elecciones 2026: Costa Rica sale a las calles a elegir a su presidente número 50

3,7 millones de personas están convocadas a las urnas este domingo 1.° de febrero para escoger al próximo presidente de Costa Rica. Siga aquí todos los detalles de las Elecciones 2026.

Por Vanessa Loaiza N., Juan Fernando Lara Salas, Natalia Vargas, Arianna Villalobos Solís, y Mónica Cerdas Gómez
EscucharEscuchar

actualizaciones

Han pasado casi dos siglos desde que José María Castro Madriz refrendó la ley que declaró a Costa Rica una república libre, soberana e independiente, y asumió así como el primer presidente de Costa Rica en agosto de 1948. Hoy, 3,7 millones de personas tienen la oportunidad de escoger a uno de sus sucesores: el mandatario número 50 en la historia.








Elecciones 2026
Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

