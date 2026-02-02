‘Vengo desde Alajuela’: joven vence al reloj para emitir su primer voto

José Alberto Solís fue el último en votar en la escuela Santa Marta, en San Francisco de Dos Ríos.

El joven José Alberto Solís venció al reloj para emitir su primer voto en estas Elecciones 2026, pues llegó al filo de las 6 p. m. a la escuela Santa Marta, en San Francisco de Dos Ríos, en San José.

Solís, de 18 años, fue el último costarricense en votar en la mesa 144, ubicada en este centro educativo. “Vengo desde Alajuela”, manifestó el joven, quien realizó un gesto de agotamiento.

Llegó faltando 1 minutos a la urna y logró votar por primera vez

“Corra porque le queda un minuto”, le comentó una mujer al ingresar a la escuela. De inmediato, el vecino de barrio Los Sauces, en San Francisco de Dos Ríos, emprendió una carrera para llegar a tiempo a la junta receptora de votos.

“Estaba dejando a mi novia para que ella votara (...) Sentí miedo, porque uno espera esto cada cuatro años. Como es la primera vez, sentí miedo a no poder ejercer mi voto ”, afirmó Solís, quien ingresó al centro de votación a las 5:59 p. m., sobre sus sensaciones ante la posibilidad de no votar.

Las urnas en todo el país dejaron de recibir votos a partir de las 6 p. m. de este domingo. Horas antes, Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), indicó que quienes estuvieran en fila a esa hora no podrían emitir el sufragio.