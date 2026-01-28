Nueve zonas del país bajaron de 10 °C: Oreamuno, Turrialba y Goicoechea entre las más frías

El IMN reportó temperaturas mínimas bajas este 28 de enero. El valor más bajo se registró en el volcán Irazú con 2,8 °C.

La madrugada de este miércoles 28 de enero de 2026 presentó temperaturas mínimas bajas en varias regiones del país, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El valor más bajo se registró en el volcán Irazú, con 2,8 °C.

Este comportamiento térmico se asoció con condiciones atmosféricas estables y cielos despejados durante la noche, factores que favorecieron el enfriamiento nocturno, de acuerdo con la información oficial del IMN.

En el Valle Central, varias estaciones reportaron temperaturas de un solo dígito. Rancho Redondo, en Goicoechea, marcó 6,1 °C, mientras que La Unión, en Cartago, registró 7,2 °C. En Cerro Cedral el termómetro descendió hasta 7,5 °C.

Las zonas montañosas concentraron los valores más bajos del país. Además del Irazú, el volcán Turrialba alcanzó 3,5 °C, y el volcán Poás reportó 6,9 °C, lo que evidencia un patrón generalizado de enfriamiento en áreas elevadas.

En contraste, las regiones costeras presentaron temperaturas mínimas más altas, aunque también frescas para su promedio. En el Pacífico Norte, estaciones como Puesto Negritos (Palo Verde) reportaron 25,5 °C, mientras que en el Caribe Sur, Puerto Vargas, en Cahuita, registró 20,8 °C.

Esta condición favorecerá fuertes vientos alisios y un ambiente seco en la mayor parte del país.

Durante el día, se presentarán ráfagas entre 40 y 70 km/h en el Valle Central y el Pacífico Norte. En las zonas montañosas de estas regiones, los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 90 km/h, según el IMN.