Sucesos

Nueve zonas del país bajaron de 10 °C: Oreamuno, Turrialba y Goicoechea entre las más frías

Temperaturas mínimas descendieron de forma marcada este 28 de enero en Costa Rica. El volcán Irazú registró 2,8 °C, según datos preliminares del IMN

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna y neblina, clima
El IMN reportó temperaturas mínimas bajas este 28 de enero. El valor más bajo se registró en el volcán Irazú con 2,8 °C. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTemperturas mínimasClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.