Sucesos

Frío intenso marcó el amanecer en Goicoechea, Cartago y Coronado este 27 de enero

El Volcán Turrialba encabezó las temperaturas más bajas del país este 27 de enero, mientras cantones del Valle Central registraron madrugadas frías

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN reportó 3,8 °C en el Volcán Turrialba como la temperatura más baja del país este 27 de enero, con contrastes térmicos entre regiones. (Albert Marin)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

