Frío intenso marcó el amanecer en Goicoechea, Cartago y Coronado este 27 de enero

El IMN reportó 3,8 °C en el Volcán Turrialba como la temperatura más baja del país este 27 de enero, con contrastes térmicos entre regiones.

El Volcán Turrialba registró la temperatura mínima más baja de Costa Rica este martes 27 de enero del 2026, al marcar 3,8 °C, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El registro se presentó durante la madrugada en la estación ubicada en ese macizo, dentro de la región climática Caribe Sur. La cifra confirmó una madrugada especialmente fría en zonas altas del país.

En segundo lugar apareció el Volcán Irazú, con 4,5 °C, también en sectores montañosos. Ambos valores se asociaron a condiciones atmosféricas estables y cielos despejados durante la noche.

En el Valle Central, las temperaturas mínimas oscilaron entre 8,8 °C y 21,2 °C. Los valores más bajos se reportaron en Cerro Cedral, con 8,8 °C, y en Rancho Redondo de Goicoechea, con 9,8 °C.

Otras localidades del Valle Central como La Unión de Cartago, Patio de Agua Coronado y Juan Santamaría registraron mínimas entre 10,2 °C y 19,8 °C, lo que reflejó una madrugada fresca pero dentro de rangos habituales para la época.

En la zona norte, las temperaturas mínimas comenzaron en 8,3 °C en el Volcán Poás y alcanzaron valores superiores a 22 °C en sectores como Los Chiles y Cutris de San Carlos.

Las regiones costeras presentaron condiciones más cálidas. En el Pacífico Norte, Pitahaya de Puntarenas alcanzó la mínima más alta del país, con 25,9 °C, mientras que en el Caribe Norte los valores rondaron entre 19,9 °C y 22,4 °C.