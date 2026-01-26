Madrugada fría marcó a varias regiones de Costa Rica: así estuvieron las temperaturas en las distintas regiones

Zonas altas del país amanecieron con frío intenso. El IMN reportó mínimas de hasta 4,9 °C en el volcán Irazú y valores inferiores a 10 °C en varios puntos del Valle Central.

Las temperaturas mínimas descendieron hasta 4,9 °C este lunes 26 de enero en el volcán Irazú, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Las condiciones más frías se concentraron en zonas montañosas del Valle Central y la región Caribe sur durante la madrugada.

El IMN informó que el volcán Turrialba registró 6 °C, mientras que estaciones como Rancho Redondo de Goicoechea, La Unión de Cartago y Patios de Agua Coronado reportaron valores entre 7 °C y 7,6 °C, reflejo de la influencia de vientos alisios y cielos despejados.

En el Valle Central, varias localidades presentaron temperaturas por debajo de los 10 °C. Santiago de Paraíso marcó 8,1 °C, el volcán Poás alcanzó 9,3 °C y Barrancas de El Guarco llegó a 9,7 °C, de acuerdo con los registros preliminares.

Otras estaciones del centro del país, como Cartago (ITCR) y Santa Lucía, reportaron mínimas entre 11,4 °C y 11,2 °C, mientras que sectores como Naranjo, Belén y la Universidad para la Paz oscilaron entre 13 °C y 16,6 °C.

En las zonas costeras, las temperaturas se mantuvieron más altas. Puntarenas registró 20 °C, mientras que localidades del Pacífico norte y sur, como Liberia, Nicoya y Golfito, presentaron valores entre 18,6 °C y 22,6 °C.