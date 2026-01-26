Sucesos

Madrugada fría marcó a varias regiones de Costa Rica: así estuvieron las temperaturas en las distintas regiones

Las temperaturas mínimas bajaron hasta 4,9 °C en el volcán Irazú este 26 de enero, según datos del IMN. Zonas altas del Valle Central y el Caribe sur registraron las madrugadas más frías

Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna y neblina, clima
Zonas altas del país amanecieron con frío intenso. El IMN reportó mínimas de hasta 4,9 °C en el volcán Irazú y valores inferiores a 10 °C en varios puntos del Valle Central. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

