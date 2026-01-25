Este lunes se esperan ráfagas de viento, calor al mediodía y una noche fría

Este lunes predominarán cielos despejados y ambiente cálido en Costa Rica, con escasas lluvias y vientos moderados a fuertes.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 26 de enero persistirán las condiciones atmosféricas estables en Costa Rica, con cielos poco nublados en la mayor parte del territorio nacional.

El bajo contenido de humedad en la atmósfera reducirá la posibilidad de precipitaciones. En consecuencia, se estiman lluvias escasas a lo largo del día. Los vientos alisios se mantendrán moderados durante la mañana, pero en horas de la tarde aumentarán su intensidad debido al ascenso de la presión atmosférica al norte del mar Caribe. Este cambio generará ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad en el Valle Central, Pacífico Norte y regiones montañosas.

En el Valle Central, el cielo se mantendrá despejado desde la madrugada hasta la noche, con vientos moderados durante todo el día. En San José, la temperatura mínima será de 16,3 °C y la máxima de 26,5 °C.

El Pacífico Norte registrará un ambiente mayormente soleado, con cielos despejados durante la madrugada y la noche. El viento se intensificará en la tarde y noche. En Nicoya, la temperatura oscilará entre los 21 °C y los 35,3 °C, siendo una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, predominarán condiciones estables con poca nubosidad durante todo el día. Parrita presentará temperaturas entre 21 °C y 30,8 °C, sin lluvias relevantes.

El Pacífico Sur también tendrá un día seco, con cielos poco nublados desde la madrugada hasta la noche. Golfito marcará temperaturas entre los 20,8 °C y los 33 °C, con un ambiente caluroso en horas del mediodía.

En la región del Caribe Norte, el cielo se mantendrá despejado a parcialmente nublado, sin precipitaciones esperadas. Guápiles alcanzará una mínima de 21,3 °C y una máxima de 28,9 °C.

El Caribe Sur tendrá características similares, con cielos mayormente despejados durante la mañana y nublados en la tarde. Limón reportará temperaturas entre 21,4 °C y 29,4 °C.

En la zona norte, se anticipa mayor cobertura nubosa, principalmente en la tarde y noche. Ciudad Quesada registrará una mañana fresca, con 14,1 °C como mínima y una máxima de 26,7 °C.

El IMN indicó que las noches se mantendrán frescas a frías, mientras que al mediodía predominará el calor, sobre todo en el Pacífico Norte y la zona norte.