Los lugares más fríos del país este sábado: vea la lista completa

Las temperaturas más bajas de este sábado en la madrugada se registraron en zonas montañosas y del centro del país. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el lugar más frío fue el volcán Irazú marcó la mínima nacional con 2,8 °C.

En el segundo lugar apareció el volcán Turrialba, donde los termómetros descendieron hasta 3,9 °C.

El tercer registro más bajo correspondió al volcán Poás, con 7,6 °C. Le siguió cerro Cedral, en el Valle Central, con 8,2 °C, de acuerdo con el reporte del IMN.

También destacaron sectores del Valle Central como Rancho Redondo, en Goicoechea, donde se reportaron 8,6 °C. En La Unión, Cartago, la temperatura mínima llegó a 9,6 °C, el mismo valor observado en Patio de Agua de Coronado.

El listado continuó con Jaboncillal de Goicoechea, que registró 10 °C durante la madrugada. En Ochomogo, Cartago, la mínima fue de 10,9 °C, mientras que cerro Jucó, en Paraíso, cerró el grupo de los diez sitios más fríos con 11,3 °C.

Según el IMN, estos valores corresponden a mediciones preliminares tomadas durante la madrugada de este sábado y reflejan el comportamiento típico de temperaturas más bajas en zonas altas del país.

Vea la lista completa: